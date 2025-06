Ferragamo e Porsche: Un’ode al lusso italiano-tedesco.

L’incontro tra due icone del lusso italiano e tedesco si concretizza in una serie esclusiva di Porsche, un’ode al quarantennale di Porsche Italia celebrato con una partnership che trascende la semplice personalizzazione estetica. Si tratta di un’operazione concettuale, un dialogo tra due mondi distinti, ma accomunati da una profonda radice artigianale e da un’aspirazione all’eccellenza che ne definisce l’identità. Due modelli, la 911 Carrera 4 GTS e la Taycan 4s, sono stati reinterpretati dalla maison fiorentina, non come tabula rasa, ma come tela preziosa su cui innestare dettagli che ne esaltino la già intrinseca bellezza.La scelta di Porsche Exclusive Manufaktur, il reparto di personalizzazione su misura di Zuffenhausen, testimonia l’importanza attribuita a ogni singolo elemento, sottolineando un processo di creazione quasi rituale, dove l’abilità manuale si fonde con tecnologie all’avanguardia. Il “Blusogno”, un blu profondo che muta in viola sotto la luce solare, non è un semplice colore; è un omaggio all’heritage di Ferragamo, una firma stilistica che evoca l’eleganza senza tempo e la raffinatezza dei suoi prodotti iconici.La presenza del “Blusogno” non si limita alla carrozzeria, ma permea l’abitacolo, dove si ritrova nel volante sportivo, nella consolle centrale, e in accessori come la custodia per documenti e il portachiavi, creando un’esperienza sensoriale completa. I cerchi, impreziositi da linee bianche dipinte a mano, aggiungono un tocco di individualità e un riferimento all’arte della pittura tradizionale.Leonardo Ferragamo, presidente di Salvatore Ferragamo, ha espresso il desiderio di preservare l’integrità del marchio Porsche, intervenendo con interventi mirati e sofisticati, riconoscendo l’eccellenza preesistente. La collaborazione non è quindi una sfida a reinventare, ma un’opportunità per amplificare e arricchire un patrimonio di valori condivisi.La sinergia tra Porsche e Ferragamo si rivela come un’espressione di una filosofia comune: un profondo rispetto per la tradizione artigianale, unita a un coraggio innovativo e un’attenzione maniacale per il dettaglio. Si tratta di una celebrazione del design italiano e tedesco, un connubio di ingegneria e arte, un omaggio all’audacia e alla ricerca continua dell’eccellenza che caratterizza entrambi i marchi, e che si traduce in un’edizione limitata destinata a diventare un’icona del lusso contemporaneo. Un’impresa che va oltre l’automobile, elevandosi a simbolo di un’identità culturale e industriale.