Kering, svolta: Bellettini CEO di Gucci, De Meo al timone.

Kering rivoluziona il suo organigramma con una manovra strategica di rilievo, affidando a Francesca Bellettini il ruolo di Presidente e Amministratore Delegato di Gucci, sotto la guida del nuovo Direttore Generale del gruppo, Luca de Meo.

Questa nomina, che segna un punto di svolta per una delle case di moda più iconiche al mondo, è parte di una più ampia ristrutturazione aziendale volta a rafforzare la posizione competitiva di Kering nel panorama del lusso globale.

Il direttore operativo Jean-Marc Duplaix manterrà il suo ruolo chiave, collaborando strettamente con de Meo per orchestrare una gestione efficiente e per plasmare la futura architettura organizzativa del gruppo.

La soppressione della carica di Vice Amministratore Delegato sottolinea l’intento di semplificare le linee di responsabilità e accelerare i processi decisionali.

La carriera di Francesca Bellettini, una figura di spicco nel settore del lusso, è costellata di successi e di un’esperienza profondamente radicata nella cultura aziendale di Kering. Il suo percorso professionale, iniziato nel 2003 come Strategic Planning Director e Associate Worldwide Merchandising Director per Gucci, ha visto una progressiva ascesa, culminata nell’assunzione di responsabilità sempre più ampie.

L’esperienza maturata in Bottega Veneta, dove ha ricoperto il ruolo di Worldwide Merchandising e Communications Director a partire dal 2010, ha affinato le sue capacità di leadership e la sua visione strategica.

La sua guida di Saint Laurent dal 2013, un marchio che ha saputo rilanciare con un approccio audace e contemporaneo, ha consolidato la sua reputazione come manager di talento.

L’ultimo incarico come Deputy CEO del gruppo, focalizzato sullo sviluppo dei brand, le ha permesso di acquisire una visione d’insieme del business di Kering e di comprendere le dinamiche del mercato del lusso.

Il background di Bellettini è però molto più ampio e variegato.

Prima di entrare nel mondo del lusso, ha costruito una solida base professionale nel settore finanziario, lavorando come investment banker a Londra.

Questa esperienza le ha fornito una comprensione profonda dei mercati globali e dei meccanismi di valutazione aziendale.

Successivamente, la sua esperienza nel Business Planning and Development di Prada e come Operations Manager per Helmut Lang ha arricchito il suo bagaglio di competenze operative e strategiche.

Questa nomina segna una transizione cruciale per Gucci, un marchio che deve affrontare nuove sfide in un contesto di cambiamento culturale e di evoluzione delle aspettative dei consumatori.

Con l’ingresso di Francesca Bellettini, Kering esprime la volontà di infondere nuova energia e creatività in Gucci, mantenendo al contempo la sua eredità di eccellenza e di innovazione.

La sua comprovata capacità di guidare team, di sviluppare strategie vincenti e di interpretare le tendenze del mercato la rende la scelta ideale per guidare Gucci verso il futuro.

La combinazione dell’esperienza finanziaria, della conoscenza del settore del lusso e dell’abilità manageriale di Bellettini promette di essere un fattore determinante per il successo di Gucci e per la crescita complessiva di Kering.