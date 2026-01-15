MPS e Grana Padano: partnership per un futuro sostenibile

Banca Monte dei Paschi di Siena e il Consorzio di Tutela del Grana Padano siglano una partnership strategica volta a catalizzare la crescita e la resilienza di un’eccellenza agroalimentare italiana.

L’accordo non si limita a un mero supporto finanziario, ma mira a costruire un ecosistema di crescita sostenibile per l’intera filiera del formaggio Grana Padano DOP, un pilastro del patrimonio gastronomico nazionale.

Il cuore dell’iniziativa risiede in un impegno finanziario significativo: un plafond creditizio di 500 milioni di euro, attivo fino al 2027, destinato a sostenere le imprese associate al Consorzio.

Questa risorsa economica, abbinata a canali prioritari di istruttoria e tempi di valutazione creditizia accelerati, si configura come un volano per investimenti mirati.

Tuttavia, la partnership trascende la mera erogazione di capitali.

Si propone di implementare un percorso strutturato di attività di consulenza specialistica, finalizzato a potenziare le competenze gestionali e finanziarie degli operatori della filiera.

L’obiettivo è favorire una cultura finanziaria diffusa, capace di supportare scelte strategiche informate e di promuovere una gestione oculata delle risorse.

L’accordo, come sottolinea Dimitri Bianchini, Chief Commercial Officer Imprese e Private di Mps, rappresenta un’occasione per rafforzare il ruolo della banca come partner di riferimento per le imprese agricole e agroalimentari, un impegno radicato nella storia e nella tradizione.

Renato Zaghini, Presidente del Consorzio Tutela Grana Padano, evidenzia come questa collaborazione si configuri come uno strumento cruciale per consentire ai caseifici di investire in innovazione tecnologica e di migliorare la propria competitività, allineando gli interventi con le specifiche esigenze e le dimensioni di ciascuna azienda.

La partnership, infatti, riconosce la diversità all’interno della filiera, proponendo soluzioni personalizzate e mirate.

L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di valorizzazione del Made in Italy e di promozione di prodotti DOP, testimoniando l’importanza di creare sinergie tra istituzioni finanziarie e consorzi di tutela per garantire la sostenibilità e la crescita di un settore agroalimentare di eccellenza, custode di tradizioni secolari e simbolo della qualità italiana nel mondo.

L’accordo, quindi, non è solo un’operazione finanziaria, ma un investimento nel futuro di un’eccellenza che incarna i valori di qualità, tradizione e innovazione.