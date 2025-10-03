MPS propone il nuovo Consiglio di Mediobanca: Grilli e Melzi d’Eril in testa

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS), al termine di una riunione protrattasi a lungo, ha ufficializzato la propria proposta per la composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione di Mediobanca, delineando una visione strategica di governance e indirizzo futuro.

La decisione, comunicata attraverso un dettagliato comunicato stampa, riflette un’attenta valutazione del panorama finanziario italiano e delle esigenze di una banca come Mediobanca, chiamata a navigare un contesto di crescente complessità e competizione.

La proposta, presentata in forma di lista di candidati, si apre con i profili di Vittorio Umberto Grilli e Alessandro Melzi d’Eril, figure di spicco nel mondo finanziario italiano, attorno a cui si è cristallizzata la visione strategica di MPS.

Pur nel rispetto delle disposizioni statutarie di Mediobanca, che riservano al nuovo Consiglio le prerogative di nomina del Presidente, dell’Amministratore Delegato e degli eventuali Vice Presidenti, MPS esprime formalmente la propria raccomandazione per le due figure chiave, segnalando un’intenzione di imprimere una direzione precisa e coerente.

La scelta di Grilli, con la sua consolidata esperienza a livello internazionale e una profonda conoscenza dei meccanismi finanziari globali, suggerisce una volontà di proiettare Mediobanca verso nuovi mercati e di rafforzare la sua posizione di protagonista nel panorama bancario europeo.

Melzi d’Eril, con il suo background focalizzato sull’innovazione e la gestione del rischio, appare come figura ideale per guidare la banca verso un futuro sempre più orientato alla tecnologia e alla sostenibilità.

La lista proposta da MPS non si limita a individuare leadership di alto profilo, ma include anche due figure femminili che incarnano competenze specifiche e preziose per affrontare le sfide future.

Donatella Vernisi, Senior Manager con una carriera dedicata alla gestione dei rischi e alla governance all’interno di MPS, porta con sé una profonda conoscenza delle dinamiche interne alla banca e una solida esperienza nella gestione di patrimoni complessi.

Il suo ruolo è cruciale per assicurare una gestione prudente e responsabile delle risorse finanziarie.

Silvia Fissi, proveniente da Banca Widiba, il digital banking del Gruppo MPS, incarna la capacità di innovazione e l’adattamento alle nuove tecnologie.

La sua esperienza nello sviluppo di modelli di banca multicanale e la sua profonda conoscenza del digital banking rappresentano un elemento strategico per modernizzare i processi e migliorare l’esperienza del cliente in un’era dominata dalla trasformazione digitale.

La sua presenza sottolinea l’impegno di MPS verso l’innovazione e la digitalizzazione dei servizi bancari.

La decisione di MPS riflette una visione a lungo termine, mirata a consolidare la posizione di Mediobanca come istituzione finanziaria di primaria importanza, capace di coniugare tradizione e innovazione, competenza e sostenibilità, leadership e inclusione.

La composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione si preannuncia dunque come un elemento chiave per il futuro di Mediobanca, proiettata verso un orizzonte di crescita e sviluppo nel contesto economico globale.