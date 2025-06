Obiettivo Italia 2025: Intesa Sanpaolo sostiene le imprese del Nord Ovest

Nel cuore del Nord Ovest, a Torino, si è conclusa un’ulteriore tappa cruciale di “Obiettivo Italia 2025″, l’iniziativa strategica promossa da Intesa Sanpaolo attraverso la Divisione Imi Corporate e Investment Banking, sotto la guida di Mauro Micillo. Questo incontro, che si aggiunge alle precedenti edizioni di Vicenza, Firenze e Lonato del Garda, ha visto la partecipazione di circa sessanta leader e decisori aziendali provenienti dalle regioni Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, amplificando il dialogo già avviato con un network di oltre 160 aziende.”Obiettivo Italia 2025” non è semplicemente un ciclo di incontri, ma una piattaforma di ascolto e co-creazione volta a comprendere a fondo le sfide e le opportunità che animano il tessuto economico italiano. La Divisione Imi Cib, con la sua rete capillare e l’esperienza consolidata, opera attivamente nel Nord Ovest attraverso i centri corporate di Torino e Genova, dove un team di 36 professionisti fornisce supporto specialistico.Questa struttura di supporto finanziario, che segue con attenzione circa 1.000 aziende, raggruppabili in 240 gruppi, gestisce un portafoglio medio di impieghi pari a 9 miliardi di euro nel 2024, un dato significativo che rappresenta l’11% del totale a livello nazionale. Questa presenza ingente sottolinea il ruolo chiave dell’istituto nel sostenere l’economia del territorio.Il Nord Ovest, da sempre motore di crescita per l’Italia, si caratterizza per un’industrialità complessa, diversificata e proiettata verso l’innovazione e i mercati globali. L’iniziativa “Obiettivo Italia” si propone di rafforzare il legame con le imprese, andando oltre i tradizionali strumenti finanziari. L’obiettivo è fornire un supporto olistico, che includa consulenza strategica personalizzata, strumenti avanzati per la gestione del rischio e una profonda comprensione delle dinamiche geopolitiche e di mercato in continua evoluzione.Come sottolinea Michele Sorrentino, responsabile Imi Cib Italian Network di Intesa Sanpaolo, la divisione si impegna a sostenere la competitività delle imprese, accompagnandole in un percorso di trasformazione profonda. Questo si traduce in un’offerta integrata che spazia dalle soluzioni di transaction banking all’adozione di tecnologie innovative e digitali, capaci di ottimizzare i processi e di affrontare le sfide del futuro. La prospettiva è quella di un partenariato strategico, dove la conoscenza del territorio si unisce all’esperienza finanziaria per costruire un futuro sostenibile e prospero per le imprese italiane.