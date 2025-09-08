OPA su Mediobanca: Lovaglio vede una svolta per Mps e per il sistema bancario.

L’esito positivo dell’offerta pubblica di acquisto (OPA) su Mediobanca costituisce un segnale inequivocabile di fiducia nel progetto strategico di Banca Mps, un’approvazione tangibile da parte del mercato che ne riconosce il solido fondamento industriale e il potenziale di creazione di valore per tutti gli attori coinvolti, dagli azionisti ai dipendenti, fino all’economia nazionale.

Lo ha sottolineato Luigi Lovaglio, amministratore delegato di Mps, in un’analisi che va oltre la semplice constatazione di un successo finanziario.

Si tratta, infatti, di una visione che trascende la mera aggregazione bancaria, delineando la nascita di un’entità capace di ridefinire i parametri del settore.

L’unione di Monte dei Paschi di Siena e Mediobanca non è un’operazione di semplice fusione, ma un’integrazione di due realtà distintive, entrambe custodi di una profonda cultura del cliente e dotate di una storia e un’esperienza che, insieme, genereranno una nuova forza competitiva.

Questa entità non solo affronterà le sfide del mercato con maggiore resilienza, ma si posizionerà come leader in un panorama bancario in continua evoluzione.

Lovaglio ha evidenziato come il vero patrimonio di questa nuova realtà siano le persone, i professionisti che operano nelle due banche.

Il loro know-how, la loro dedizione e la loro motivazione rappresentano il motore principale dello sviluppo strategico che si profila all’orizzonte.

L’amministratore delegato ha espresso l’auspicio di un lavoro sinergico, di un impegno condiviso volto a concretizzare questa combinazione di business unica nel suo genere, un modello di innovazione che guarda al futuro del settore bancario italiano e non solo.

La sfida ora è quella di trasformare questa visione strategica in risultati concreti, sfruttando al meglio le sinergie e le competenze di entrambe le banche per consolidare la posizione di leadership nel mercato e creare valore per tutti gli stakeholder.

L’operazione si configura quindi come un punto di svolta, un investimento nel futuro del sistema bancario italiano, con implicazioni positive per l’economia nazionale e per la competitività del Paese a livello globale.