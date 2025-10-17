Siena, capitale dell’olio: Evo celebra l’oro verde toscano

Siena celebra l’oro verde: Evo, un’immersione nella cultura dell’olio extravergine toscanoIl 24 novembre, Siena si trasforma in capitale dell’olio extravergine di oliva toscano di eccellenza con “Evo”, l’evento promosso dall’Unione Provinciale Agricoltori di Siena, sotto l’egida del Comune, e giunto alla sua seconda edizione.

L’appuntamento, che si svolgerà presso l’Auditorium Italo Calvino, incastonato nel cuore storico del complesso di Santa Maria della Scala, rappresenta molto più di una semplice fiera: è un crocevia di sapere, tradizione, innovazione e passione per un prodotto simbolo del territorio toscano.

Evo non si limita a esaltare le qualità organolettiche dell’olio, ma ambisce a tracciare un percorso di comprensione profonda, che coinvolga esperti, produttori, operatori del settore e appassionati.

La giornata si articola in un programma ricco e strutturato, volto a stimolare il dibattito e favorire lo scambio di conoscenze.

La mattinata sarà dedicata a un convegno di respiro nazionale, organizzato in sezioni tematiche che affrontano le sfide e le opportunità del comparto olivicolo.

Sarà analizzato il nuovo Piano Olivicolo Nazionale e Regionale, ponendo l’attenzione sulle strategie per la sostenibilità e la competitività del settore.

Un focus particolare sarà dedicato all’innovazione, con la presentazione di tecnologie e pratiche agricole all’avanguardia che mirano a ottimizzare la produzione e a valorizzare le caratteristiche uniche delle cultivar toscane.

Un segmento cruciale del convegno sarà dedicato al valore aggiunto delle Denominazioni di Origine Protetta (DOP) e delle Indicazioni Geografiche Protette (IGP), veri e propri marchi di qualità e garanzia di autenticità.

Si discuterà di come rafforzare la loro immagine e promuovere la cultura olearia a livello internazionale, valorizzando le storie e le tradizioni legate ai singoli territori.

Il dialogo interregionale sarà un elemento chiave, con l’obiettivo di identificare sinergie e opportunità di collaborazione tra le diverse aree produttive, dalle colline del Chianti Classico alle terre senesi, passando per le aree lucchesi e pisane.

Il pomeriggio sarà dedicato a un confronto operativo, con il celebre “Evo Think Tank”, un tavolo di lavoro B2B pensato per facilitare il networking tra produttori, distributori, giornalisti e operatori del settore.

Sarà un’occasione privilegiata per stringere nuove partnership, esplorare canali di commercializzazione e condividere best practices.

A seguire, le masterclass, guidate da assaggiatori professionisti e maestri oleari, offriranno un’esperienza sensoriale completa, svelandone i segreti e le peculiarità attraverso un percorso di degustazione guidata.

La partecipazione all’evento è gratuita, ma i posti sono limitati.

La prenotazione è obbligatoria attraverso il sito web www.confagricolturasiena.it, a testimonianza della crescente popolarità e del valore riconosciuto a Evo come vetrina d’eccellenza dell’olio extravergine di oliva toscano.