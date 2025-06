Dimissioni shock a Prato: la sindaca Bugetti sotto inchiesta.

La decisione irrevocabile di Ilaria Bugetti, sindaca di Prato, ha scosso l’amministrazione comunale. Una giunta straordinaria, convocata con urgenza, ha rappresentato il palcoscenico di un annuncio inatteso: la sindaca ha formalmente espresso la sua intenzione di dimettersi dalla carica, un gesto che segna una svolta significativa nella vita politica della città.La decisione, seppur dolorosa, è stata presentata come una scelta dettata dalle circostanze, direttamente derivanti da un’indagine giudiziaria in corso. La settimana precedente, venerdì mattina, la sindaca ha ricevuto un avviso di garanzia dalla Procura della Repubblica di Firenze, un atto formale che l’ha messa al centro di un’inchiesta per presunta corruzione.L’accusa, formulata dai sostituti procuratori, è di aver ricevuto indebito compenso da Riccardo Matteini Bresci, un imprenditore di spicco nel tessuto economico pratese. La gravità delle accuse, che implicano un presunto scambio di favori in cambio di vantaggi personali, ha portato la Procura a richiedere, in via precauzionale, la misura cautelare degli arresti domiciliari per la sindaca.La richiesta di custodia cautelare, un provvedimento che limita drasticamente la libertà personale, sottolinea la serietà dell’indagine e la percezione di un potenziale pericolo di inquinamento delle prove. La decisione finale sulla legittimità e l’opportunità di tale misura spetta ora al Giudice per le Indagini Preliminari (GIP), che, prima di emettere una sentenza, dovrà ascoltare la sindaca Bugetti durante un interrogatorio previsto per lunedì mattina.L’evento solleva interrogativi complessi sulla trasparenza e l’integrità del processo decisionale a livello amministrativo, richiamando l’attenzione sulla necessità di rafforzare i controlli e i meccanismi di prevenzione della corruzione. Le dimissioni della sindaca, pur essendo una scelta personale, aprono un vuoto di potere nell’amministrazione comunale e richiedono un rapido intervento per garantire la continuità dei servizi alla cittadinanza e il corretto svolgimento delle attività istituzionali. La vicenda, oltre alle implicazioni legali per la sindaca, lascia un’ombra sul futuro politico di Prato e richiede un’attenta analisi delle dinamiche che hanno portato a questa situazione di crisi.