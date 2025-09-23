Osservatorio Giovani-Editori si rinnova: un futuro per il pensiero critico.

L’evoluzione di un’istituzione dedicata alla formazione del pensiero critico dei giovani segna un passo significativo con la trasformazione dell’Osservatorio Permanente Giovani-Editori.

Riconoscendo il venticinquesimo anniversario e proiettandosi verso una visione globale, l’ente si rinnova nell’identità, assumendo il nome “Osservatorio for Independent Thinking”.

Il cambio di denominazione non implica una rottura con il passato, bensì un’ampliamento del suo mandato.

Il blu, colore distintivo, e l’iconico occhio stilizzato, simbolo di vigilanza e discernimento, rimangono elementi di continuità, onorando le radici italiane e rafforzando l’impegno a coltivare una mentalità indipendente.

“Osservatorio” viene preservato come un omaggio alla storia e all’origine, mentre “for Independent Thinking” esprime la missione di supportare i giovani nell’era digitale, un’era caratterizzata da algoritmi che tendono a creare “bolle informative” e da rischi crescenti di manipolazione e disinformazione.

L’obiettivo è fornire gli strumenti per contrastare tali tendenze, formando cittadini capaci di pensiero autonomo e di giudizio critico.

Il successo dell’Osservatorio in Italia, testimoniato da iniziative come “Il quotidiano in classe” e “Young factor”, ha coinvolto milioni di ragazzi, promuovendo l’alfabetizzazione economica e finanziaria e stimolando la capacità di analisi.

Questo modello di collaborazione, basato sul sostegno di importanti quotidiani, fondazioni bancarie e aziende, si estende ora a livello internazionale.

Il progetto pilota, denominato “Tech Media Literacy”, si propone di affrontare le sfide poste dalla crescente influenza della tecnologia e dei media digitali.

L’espansione internazionale, con particolare attenzione all’Europa, si avvale della partnership di gruppi editoriali di spicco come Prisa (El Pais, ABC, La Vanguardia) e del sostegno finanziario di istituzioni come Banco Santander, La Caixa e Mapfre, che hanno già dimostrato un solido impegno verso l’educazione e l’innovazione sociale.

La Spagna, grazie a una fase sperimentale preliminare, rappresenta il punto di partenza strategico.

L’impegno dell’Osservatorio for Independent Thinking si focalizza sullo sviluppo della competenza più essenziale: la libertà di pensiero.

La promessa rinnovata è quella di fornire alle nuove generazioni gli strumenti necessari per navigare un mondo complesso, promuovendo un futuro basato sulla consapevolezza, la responsabilità e la capacità di formare opinioni basate su una valutazione critica e indipendente.

L’annuncio ufficiale dei partner internazionali avverrà il 14 ottobre a Milano, presso il Teatro San Babila, segnando l’inizio di una nuova fase per l’istituzione e rafforzando il suo ruolo come punto di riferimento per l’educazione al pensiero critico a livello globale.