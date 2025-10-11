Solidarietà a Il Tirreno: giornalisti contro l’editore

Il Coordinamento dei Comitati di Redazione del Gruppo Editoriale Nazionale, rappresentante i giornalisti di testate prestigiose come La Nazione, il Resto del Carlino, il Giorno, Quotidiano nazionale e Quotidiano.net, manifesta profonda solidarietà ai colleghi del quotidiano Il Tirreno, attualmente in stato di sciopero.

La protesta è scaturita da una contestazione disciplinare rivolta a un membro del Comitato di Redazione, un provvedimento che il Coordinamento giudica profondamente problematico.

L’episodio solleva interrogativi cruciali sul delicato equilibrio tra le prerogative sindacali dei giornalisti e la volontà dell’azienda.

La contestazione disciplinare, nella sua essenza, sembra voler soffocare le voci critiche e silenziarne chi, legittimamente, esercita il proprio ruolo di rappresentante dei lavoratori.

Questa dinamica non è un fatto isolato, ma si inserisce in un quadro più ampio di tensioni preesistenti tra la redazione de Il Tirreno e l’editore, una vertenza che perdura da mesi e che tocca temi fondamentali come le condizioni di lavoro, la qualità dell’informazione e il rispetto dei diritti dei giornalisti.

Il Coordinamento dei Comitati di Redazione condanna fermamente ogni tentativo di intimidazione e di pressione nei confronti dei giornalisti dirigenti sindacali.

Riconosce che la libertà di espressione e il diritto di rappresentare gli interessi dei colleghi sono pilastri imprescindibili di un sistema democratico e di un giornalismo indipendente.

La solidarietà verso i colleghi de Il Tirreno non è un gesto isolato, ma un atto di responsabilità verso l’intera categoria professionale.

In un’epoca segnata da una crescente precarizzazione del lavoro giornalistico e da un’impoverimento delle risorse destinate all’informazione, è imperativo che i giornalisti si uniscano per difendere i propri diritti e per garantire la qualità del servizio pubblico.

La riduzione dei costi, perseguita a discapito del lavoro dei giornalisti e della profondità dell’informazione, mina la credibilità del sistema mediatico e impoverisce il dibattito pubblico.

Il Coordinamento invita tutte le redazioni a sostenere attivamente la protesta de Il Tirreno, consapevole che la difesa dei diritti di una testata significa difendere i diritti di tutti.

È necessario riaffermare il valore del giornalismo come servizio essenziale per la società e contrastare ogni forma di attacco alla libertà di stampa e alla dignità professionale dei giornalisti.