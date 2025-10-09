Toscana, Elezioni Regionali: Sfida al Voto e Incertezze sul Futuro

Le elezioni regionali in Toscana, che vedranno la partecipazione di 3.007.106 elettori, rappresentano un momento cruciale per il futuro della regione.

Questo numero, in crescita di quasi 22.000 unità rispetto al 2019, riflette un elettorato variegato: 17.000 diciottenni appena entrati nel circuito elettorale e una significativa comunità di toscani residenti all’estero (203.000, pari al 6,75% del corpo elettorale), il che sottolinea l’importanza del voto per i cittadini italiani nel mondo.

Il complesso meccanismo organizzativo si articola in 3922 seggi, un numero inferiore a quello del 2020, supportati da un esercito di oltre 23.000 persone impegnate tra presidenti di seggio, segretari e scrutatori.

L’affluenza alle urne, un indicatore sensibile del coinvolgimento civico, ha subito una significativa evoluzione nel corso delle 11 elezioni regionali tenutesi dal 1970.

Si è passati da un picco storico del 95,9% a un minimo storico del 48,28% nel 2015, un dato che evidenzia una crescente disaffezione o un cambiamento nelle modalità di partecipazione politica, per poi registrare una parziale ripresa al 62,6% nel 2020.

La sfida cruciale, quindi, è stimolare un’ulteriore partecipazione, che non può essere data per scontata.

Oltre all’elezione del Presidente della Regione, gli elettori sono chiamati a scegliere i 40 consiglieri che comporranno l’Assemblea Toscana.

Un complesso sistema di premio di maggioranza, pensato per garantire una rappresentanza equilibrata, assegna alla coalizione vincente un numero di seggi compreso tra 23 e 26, a seconda della percentuale di voti ottenuta dal candidato Presidente.

La soglia di sbarramento per l’accesso al Consiglio Regionale è fissata al 5% per le liste singole o al 10% per le coalizioni, con una riduzione a 3% per le liste all’interno di una coalizione che ha superato la soglia del 10%.

Questo meccanismo mira a favorire la governabilità, garantendo al contempo una minima rappresentanza anche alle minoranze, con almeno 14 seggi riservati.

La competizione per la carica di Presidente vede contrapposti tre candidati: Eugenio Giani, attuale Presidente uscente sostenuto da un campo largo; Alessandro Tomasi, esponente del centrodestra; e Antonella Bundu, candidata sostenuta da Toscana Rossa.

La campagna elettorale, giunta al termine, culminerà domani a Firenze con la presenza di figure di spicco della politica nazionale, inclusi Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani.

La mobilitazione non si limita alla sfera politica tradizionale, con una contro-manifestazione prevista per raccogliere diverse anime civiche e politiche, dall’antifascismo ai centri sociali.

La delicatezza del contesto, come sottolineato dalla sindaca Sara Funaro, richiede una particolare attenzione alla sicurezza, con richieste di rinforzi provenienti da Roma e un dispositivo di sicurezza paragonabile a quello adottato in occasione di eventi di grande rilevanza nazionale.

L’incertezza che avvolge la situazione rende cruciale un’organizzazione impeccabile e una gestione attenta, in vista di una giornata che determinerà il futuro politico della Toscana.