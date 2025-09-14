Beach Soccer: L’Italia Campione d’Europa!

Sulla sabbia dorata di Viareggio, all’interno della Beach Arena intitolata a Matteo Valenti, il Beach Soccer italiano ha scritto una nuova pagina gloriosa della sua storia, conquistando per la quarta volta il titolo di Campione d’Europa.

L’atto conclusivo di un percorso che affonda le radici in un decennio di successi, a partire dalla storica vittoria del 2005, consacra un progetto tecnico e sportivo di altissimo livello, capace di evolversi e rinnovarsi costantemente, come dimostrano i trionfi del 2018, del 2023 e, ora, del 2025.

La vittoria, un netto 8-5 contro la Spagna in una finale che riecheggia le emozioni delle precedenti edizioni ad Alghero, è stata suggellata dalle reti di Alessandro Remedi, autore di una tripletta, Samuele Sassari, Gianmarco Genovali, Josep Jr, Ovidio Alla e Amir Shalabi.

Questa vittoria non è solo un risultato sportivo; è la testimonianza di un approccio metodologico innovativo e di una profonda connessione emotiva tra i giocatori e la maglia azzurra.

Il Commissario Tecnico Emiliano Del Duca, architetto di questo successo, dimostra ancora una volta la sua straordinaria capacità di interpretare il gioco sulla sabbia e di motivare la sua squadra.

Con la conquista del suo terzo titolo in quattro finali disputate (2018, 2023 e 2025), Del Duca conferma di aver creato un sistema capace di esaltare il talento individuale e di promuovere un gioco corale e spettacolare.

La vittoria a Viareggio, davanti a un pubblico appassionato di oltre duemila spettatori, suggella un percorso costellato di successi.

Dopo il trionfo dell’edizione precedente ad Alghero e la sconfitta nella passata stagione, sempre in Sardegna, l’Italia si riafferma come potenza indiscussa del Beach Soccer europeo.

Il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha espresso orgoglio per l’Italbeach, sottolineando come la conquista di due titoli europei in soli tre anni e la presenza in tre finali consecutive non siano frutto del caso, ma il risultato di un lavoro costante e di una crescita progressiva.

Il trionfo di Viareggio è la prova tangibile della solidità del Beach Soccer italiano, una realtà capace di competere e prevalere sulle migliori nazioni del continente, incarnando valori di passione, impegno e dedizione.

Un successo che celebra i giocatori, lo staff tecnico e il carismatico CT Del Duca, artefici di un’impresa che entrerà nella storia dello sport italiano.