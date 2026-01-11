Bublik trionfa a Hong Kong: Musetti amaro, record personale.

Hong Kong si tinge di verde, il colore che celebra l’inattesa ascesa di Alexander Bublik nel panorama tennistico mondiale.

Il kazako, con una prestazione solida e maiuscola, conquista l’ATP 250 locale, superando in finale Lorenzo Musetti con un netto 7-6, 6-3 in un incontro durato poco più di un’ora e trentotto minuti.

La vittoria rappresenta una pietra miliare nella carriera di Bublik, proiettandolo per la prima volta tra i primi dieci giocatori al mondo, un traguardo che attesta la sua costante evoluzione e il suo crescente valore.

Per Musetti, il viaggio a Hong Kong si chiude con un amaro retrogusto, nonostante un ranking personale record, il numero 5 al mondo, testimonianza del suo continuo progresso e del suo talento indiscutibile.

Il match, inizialmente equilibrato e combattuto, ha subito una svolta significativa nella parte conclusiva del primo set, quando il tennista toscano ha manifestato un problema al braccio destro, limitando la sua capacità di esprimersi al massimo.

“Difficile trovare le parole giuste dopo una sconfitta di questo tipo, soprattutto in una finale,” ha dichiarato Musetti durante la cerimonia di premiazione, dimostrando sportività e maturità.

“Alexander, i miei complimenti.

Non solo per la prestazione odierna, ma per un’annata eccezionale lo scorso anno, e per questo inizio di stagione impeccabile.

Voglio ringraziare l’organizzazione, che rende possibile tutto questo, e che si impegna costantemente per elevare il livello dell’evento.

È sempre un piacere tornare qui.

”Le parole di Musetti si sono poi rivolte al suo team e alla sua famiglia, pilastri fondamentali del suo percorso sportivo.

“Il vostro sostegno è inestimabile,” ha aggiunto, sottolineando l’importanza dei rapporti umani nel mondo del tennis professionistico.

La finale persa si inserisce in un contesto più ampio, segnato da una serie di finali raggiunte negli ultimi tre anni, senza tuttavia la gioia di sollevare un trofeo.

Un’amara costanza che alimenta la speranza di un futuro trionfo, un momento che Musetti e il suo team attendono con trepidazione.

La sconfitta non intacca la sua ambizione, anzi, potrebbe rappresentare uno stimolo ulteriore per continuare a crescere e a perseguire i suoi obiettivi, con l’obiettivo di trasformare l’attesa in realtà.