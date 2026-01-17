cielo, il cielo. il cielo e la sua stella. il cielo.

La comunità sportiva italiana e il mondo del calcio piangono la perdita di Rocco B.

Commisso, figura carismatica e instancabile presidente della Fiorentina, scomparso a seguito di una lunga malattia.

L’annuncio, diffuso con profonda commozione dal club viola, segna la fine di un capitolo significativo nella storia del calcio italiano e nella vita di molti.

Rocco Commisso, imprenditore di origini siciliane naturalizzato statunitense, ha portato con sé un approccio inedito nel panorama calcistico italiano.

La sua visione, improntata a pragmatismo e passione, si è tradotta in investimenti significativi, ambizioni elevate e una profonda attenzione verso il tessuto sociale legato al club.

Oltre ai rinforzi tecnici e alle ristrutturazioni infrastrutturali, Commisso ha perseguito un’azione volta a rinsaldare il legame tra la Fiorentina e i suoi tifosi, promuovendo iniziative di inclusione e valorizzando le tradizioni storiche del club.

La sua presidenza, iniziata in un periodo di incertezza per la società, è stata caratterizzata da un impegno costante e da un desiderio inesauribile di riportare la Fiorentina ai vertici del calcio nazionale ed europeo.

La sua energia, spesso espressa con franchezza e determinazione, ha galvanizzato l’ambiente e ha infuso nuova speranza a una piazza storicamente legata al calcio.

La notizia della sua scomparsa ha generato un’ondata di messaggi di cordoglio da parte di personalità del mondo dello sport, della politica e dell’imprenditoria, a testimonianza del profondo rispetto e dell’ammirazione che la sua figura ha suscitato.

Commisso lascia un’eredità complessa e sfaccettata: quella di un uomo che, pur provenendo da lontano, ha saputo incarnare lo spirito combattivo e la passione per il calcio che contraddistinguono la Fiorentina e la sua tifoseria.

La sua memoria sarà custodita con affetto e gratitudine, e il suo contributo alla crescita e alla valorizzazione del club rimarrà indelebile.

La famiglia, affranta dal dolore, è vicina a tutti coloro che hanno amato e apprezzato il suo straordinario percorso umano e professionale.

Catherine, Giuseppe, Marisa, Italia e Raffaelina, insieme a tutti i suoi cari, partecipano al lutto nazionale e ringraziano per il supporto ricevuto in questo momento di profonda sofferenza.