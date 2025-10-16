Dionisi al timone: nuova era per il club toscano

L’attesa è finita: Leonardo Dionisi è il nuovo condottiero tecnico del club toscano, formalizzando un legame che proietta il futuro della squadra verso orizzonti ambiziosi.

La firma è incassata, impegnando l’allenatore fino al 30 giugno 2027, un segnale forte di fiducia e di progettualità a lungo termine da parte della dirigenza.

La prima sessione di lavoro è programmata per il pomeriggio odierno, alle ore 15, presso il Centro sportivo di Petroio, dove Dionisi avrà l’opportunità di conoscere i suoi nuovi giocatori e iniziare a impostare la sua filosofia di gioco.

L’arrivo di Dionisi non segna un semplice cambio in panchina, ma l’introduzione di un nuovo approccio tattico e un’inedita impronta sulla squadra.

A supportarlo in questa impresa cruciale, un team di specialisti che affiancherà il tecnico nella gestione atletica e strategica del gruppo.

Luca Vigiani, con la sua esperienza e competenza, assumerà il ruolo di vice allenatore, mentre Paolo Cozzi contribuirà come collaboratore tecnico, apportando la sua visione e il suo know-how.

Fabio Spighi, preparatore atletico di grande profilo, curerà con la massima attenzione la preparazione fisica dei giocatori, ottimizzando le loro prestazioni e prevenendo infortuni.

L’esonero di Guido Pagliuca, avvenuto all’inizio della settimana, ha aperto le porte a questa nuova era per il club.

La decisione, seppur difficile, è stata motivata dalla necessità di imprimere una nuova dinamica alla squadra e di puntare su un profilo tecnico capace di interpretare le ambizioni del sodalizio.

Dionisi, con il suo curriculum e la sua reputazione, si presenta come la risposta ideale a questa esigenza, portando con sé una visione moderna del calcio e una profonda conoscenza del settore.

La sua nomina rappresenta un punto di svolta, un’opportunità per il club di rilanciare le proprie aspirazioni e di consolidare la propria posizione nel panorama calcistico nazionale.

La tifoseria, in fermento, attende con ansia di vedere il tecnico all’opera, fiduciosa che le sue capacità e la sua leadership possano guidare la squadra verso nuovi traguardi.

Il futuro, ora, è nelle mani di Leonardo Dionisi e del suo staff, chiamati a scrivere un nuovo capitolo nella storia del club.