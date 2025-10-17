Empoli, Ottobre Rosa: il Club Sostiene la Prevenzione al Seno

Nell’ottica di un Ottobre Rosa che invita alla riflessione e all’azione concreta, l’Empoli Football Club rafforza il suo legame con la comunità femminile e le organizzazioni impegnate nella lotta contro il tumore al seno.

Questo impegno trasciende la semplice adesione a un’iniziativa temporanea, configurandosi come un atto di responsabilità sociale e un supporto tangibile alla ricerca, alla prevenzione e all’assistenza.

In collaborazione con la Clinica Leonardo, il club offre alle sue tifose un’opportunità privilegiata per investire nella propria salute.

Un accesso facilitato a una gamma selezionata di prestazioni dedicate alla “Prevenzione Donna” è riservato a tutte le abbonate e a coloro che acquisteranno il biglietto per le prossime sfide casalinghe contro Venezia e Sampdoria.

Questo sconto del 10% sul listino clinico rappresenta un piccolo, ma significativo, incentivo a compiere scelte consapevoli per il proprio benessere.

La prevenzione precoce, come sottolineano gli esperti, rimane la chiave per affrontare con successo questa sfida sanitaria.

Per usufruire di questa iniziativa, le tifose azzurre potranno richiedere un coupon dedicato presso l’Empoli Store in Piazza della Vittoria, oppure contattando direttamente il club tramite WhatsApp al numero 3791260302 o via email all’indirizzo [email protected].

La semplicità dell’accesso mira a rimuovere ogni barriera, incoraggiando una partecipazione diffusa.

Simbolicamente, durante le partite di ottobre, la prima squadra azzurra scenderà in campo indossando un elemento distintivo rosa sulle proprie divise, un segno tangibile di solidarietà e partecipazione emotiva.

Questa scelta cromatica, universalmente riconosciuta come simbolo della lotta contro il tumore al seno, vuole rappresentare un pensiero a tutte le donne che affrontano questa malattia, alle loro famiglie e a chi lavora instancabilmente per trovare soluzioni e offrire supporto.

Il gesto di impegno non si esaurisce con la presenza di questo simbolo.

Al termine di ogni partita, le maglie indossate dai calciatori saranno messe all’asta.

L’intero ricavato, frutto di questa iniziativa, sarà devoluto al Centro Donna di Empoli.

Questo centro svolge un ruolo cruciale nel territorio, offrendo servizi di supporto psicologico, counselling, informazione e prevenzione primaria.

La donazione rappresenta un investimento diretto nella qualità della vita delle donne e nella possibilità di offrire loro un percorso di cura e accompagnamento completo.

L’Empoli Football Club si conferma, così, non solo un punto di riferimento sportivo, ma un attore attivo nella costruzione di una comunità più sana e consapevole.