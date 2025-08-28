Fiorentina, rimonta epica! Viola in Conference League.

La Viola riscattano l’amaro debutto in Europa, conquistando l’accesso alla fase a gironi di Conference League con una rimonta spettacolare contro il Polissya, squadra ucraina animata da un coraggio inatteso.

Il risultato finale, 3-2 in favore della Fiorentina, maschera una partita carica di tensione e colpi di scena, che ha visto la formazione di Italiano soffrire più del previsto.

L’andata, giocata in terra ucraina, aveva lasciato presagire una qualificazione agevole per i toscani, con un doppio vantaggio iniziale che aveva portato al 0-2.

Tuttavia, il ritorno a Firenze ha rivelato un Polissya determinato a onorare la competizione, capace di imporre il proprio gioco e sfruttare le incertezze della Fiorentina, che si è presentata in campo con una prestazione decisamente al di sotto delle aspettative.

Il primo tempo è stato dominato dagli ucraini, abili a sfruttare le linee difensive viola e a impensierire la retroguardia con giocate rapide e imprevedibili.

La sensazione di una partita aperta e combattuta si è concretizzata con il vantaggio ospite, che ha messo a dura prova il morale dei tifosi fiorentini.

La Fiorentina, apparsa disorganizzata e priva di idee, faticava a trovare spazi e a impensierire la difesa avversaria.

La ripresa ha visto una Fiorentina diversa, galvanizzata dal desiderio di ribaltare la situazione.

L’allenatore Italiano ha operato delle modifiche tattiche, inserendo nuovi giocatori e rivitalizzando il gioco della squadra.

Il cambio di passo è stato evidente, con i viola che hanno iniziato a creare maggiori pericoli alla porta avversaria.

La rimonta è stata costruita con pazienza e determinazione, grazie a un ritrovato spirito di squadra e a qualche errore difensivo da parte del Polissya.

L’accesso alla fase a gironi, seppur sofferto, rappresenta un traguardo importante per la Fiorentina, che potrà ora concentrarsi sulla competizione europea e cercare di raggiungere risultati importanti.

La partita contro il Polissya ha però evidenziato alcune fragilità che dovranno essere corrette per affrontare al meglio le prossime sfide, sia in Conference League che in campionato.

La vittoria, pur con qualche grigio, infonde fiducia e risolleva il morale, preparando la Viola a una stagione ricca di emozioni e obiettivi da perseguire.

La lezione appresa da questa partita, combattuta fino all’ultimo secondo, sarà fondamentale per la crescita della squadra e per la sua maturazione europea.