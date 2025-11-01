cityfood
Fiorentina, saluta Pradè: una svolta nella gestione sportiva

Redazione Firenze
Redazione Firenze

La dirigenza della Fiorentina ha ufficializzato la conclusione del rapporto professionale con Daniele Pradè, segnando una svolta significativa per il club viola.

L’annuncio, diffuso attraverso i canali ufficiali, conferma una decisione che, pur mantenendo toni di stima e riconoscenza, apre un nuovo capitolo nella gestione sportiva della società.

La nota ufficiale, sottoscritta dal presidente Rocco Commisso, la moglie Catherine e il direttore generale Alessandro Ferrari, esprime un profondo ringraziamento a Pradè per il contributo apportato durante gli anni trascorsi insieme.

Viene sottolineata la passione e la professionalità dimostrate dal direttore, elementi che hanno caratterizzato il suo percorso al fianco della Fiorentina.
L’augurio di “tutto il meglio per il suo futuro”, espresso con “grande stima e affetto”, suggerisce una separazione consensuale, pur evidenziando l’importanza del legame costruito nel tempo.
Questa separazione, tuttavia, non è semplicemente una riconversione del personale; rappresenta una potenziale revisione della filosofia calcistica e della strategia di mercato della Fiorentina.
Daniele Pradè, in questi anni, ha incarnato un certo approccio alla costruzione della squadra, con un’attenzione particolare al mercato italiano e all’individuazione di talenti emergenti.
La sua cessione potrebbe indicare una ricerca di nuovi modelli di scouting, un’apertura a mercati internazionali diversi o un cambiamento nelle priorità della dirigenza.
La decisione, presa dalla famiglia Commisso, è sintomatica di una dinamica sempre più complessa nel calcio moderno: la necessità di bilanciare ambizioni sportive, sostenibilità economica e la pressione dei tifosi.

La costruzione di una squadra competitiva richiede non solo un occhio attento al talento, ma anche una profonda comprensione delle dinamiche finanziarie e una visione chiara degli obiettivi a lungo termine.
L’uscita di Pradè lascia dunque un vuoto da colmare e solleva interrogativi sul futuro della Fiorentina.
La ricerca del suo successore sarà cruciale per definire la direzione che il club intende perseguire e per riaccendere le speranze dei tifosi, desiderosi di vedere la squadra tornare a competere ai massimi livelli.

La nuova leadership sportiva dovrà affrontare la sfida di interpretare al meglio le aspettative della società e di costruire un progetto solido e duraturo, capace di valorizzare il patrimonio storico e culturale della Fiorentina.

La separazione, pur dolorosa, potrebbe rappresentare l’opportunità di un rinnovamento e di un’iniezione di nuove energie nel tessuto calcistico viola.

