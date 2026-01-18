Fiorentina, un’emozionante vittoria a Bologna per Rocco Commisso

La vittoria a Bologna, un 2-1 sofferto e carico di significato, si configura come un toccante tributo a Rocco Commisso, figura imprescindibile nella storia recente della Fiorentina, spentosi a 76 anni.

Un successo che va oltre il semplice dato di classifica, segnando il terzo sigillo stagionale dei viola e portandoli a quota 17 punti, ma soprattutto imprimendo un’eco di gratitudine e rispetto verso l’uomo che ha profondamente trasformato il club.

La partita, combattuta e intensa, ha visto Mandragora sbloccare il risultato con una rete nel primo tempo, corroborata successivamente dal gol di Piccoli, confermando una ritrovata solidità e una capacità di concretizzazione che aveva mancato nelle precedenti uscite.

Il Bologna, dal canto suo, ha mostrato carattere e determinazione, reagendo con orgoglio, ma la difesa fiorentina ha resistito agli assalti, concedendo solo un gol, realizzato da Fabbian nel recupero, un momento che ha inevitabilmente intriso la gioia della vittoria con una punta di malinconia.

La scomparsa di Commisso lascia un vuoto incolmabile nel mondo del calcio, e in particolare a Firenze.

La sua visione, il suo spirito combattivo e la sua passione incondizionata per la Fiorentina hanno lasciato un’eredità tangibile: un club più solido, più competitivo e con una rinnovata consapevolezza del proprio valore.

La sua opera non si limita agli investimenti economici, ma si estende alla riqualificazione delle strutture, alla valorizzazione del settore giovanile e alla promozione di un modello di gestione improntato alla trasparenza e all’impegno sociale.

La vittoria di Bologna, dunque, non è solo un risultato sportivo, ma un atto di amore e riconoscenza nei confronti di un presidente che ha saputo infondere nuova linfa vitale alla Fiorentina, elevandola a simbolo di resilienza e ambizione.

Il percorso verso l’Europa League si fa più arduo per il Bologna, fermo a 30 punti, ma la partita resta impressa nella memoria come un momento di intensa emozione, un omaggio sentito a un uomo che ha lasciato un segno indelebile nel cuore dei tifosi viola.

La squadra, consapevole del peso di questa eredità, si impegnerà a onorare la memoria di Commisso con prestazioni sempre più competitive e con un gioco che rifletta i valori che lui ha incarnato: coraggio, passione e dedizione.