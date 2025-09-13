Gudmundsson out, Sabiri assente: Fiorentina in difficoltà prima del Napoli.

L’attesa per la sfida contro il Napoli, in programma al Franchi, si tinge di rammarico per la Fiorentina, con l’assenza di Albert Gudmundsson.

Nonostante un tentativo di recupero post-infortunio alla caviglia subito durante gli impegni con la nazionale islandese, il tecnico viola, Stefano Pioli, ha optato per la prudenza, escludendo l’attaccante dal match per evitare ulteriori complicazioni.

La decisione, comunicata attraverso i canali ufficiali del club, sottolinea la volontà di tutelare la salute del giocatore, considerando la delicatezza della lesione e l’importanza di preservare la sua condizione per le prossime sfide.

L’assenza di Gudmundsson, un elemento di potenziale impatto nell’attacco viola, rappresenta una sfida per Pioli, che dovrà riorganizzare il reparto offensivo e affidarsi ad altre soluzioni per contrastare la tenuta difensiva partenopea.

La sua assenza lascia spazio ad altri interpreti, chiamati a dimostrare il proprio valore e a contribuire alla causa.

Un’altra variabile che ha influenzato la composizione della squadra è la defezione di Mehdi Sabiri, inizialmente inserito nella lista dei 25 convocati.

Il centrocampista, per ragioni improrogabili di natura familiare, ha dovuto anticipatamente lasciare il ritiro della Fiorentina, rendendolo indisponibile per la partita.

Questo evento sottolinea come elementi esterni alla dinamica sportiva possano talvolta impattare significativamente sulle scelte tattiche e sulla preparazione di una squadra.

In un contesto segnato da queste defezioni, una nota positiva emerge dall’inserimento di Tariq Lamptey, giovane terzino destro proveniente dal Brighton.

La sua presenza rappresenta una prima chiamata in maglia viola e un’opportunità per il giocatore di mettersi in mostra e integrarsi nel collettivo.

Lamptey, con la sua velocità e la sua capacità di spingere sulla fascia, potrebbe offrire nuove soluzioni in fase offensiva e garantire maggiore equilibrio in entrambe le fasi di gioco.

La sua giovane età e la sua energia rappresentano un valore aggiunto per una squadra che aspira a crescere e a competere ad alti livelli.

Il suo arrivo sottolinea inoltre la volontà del club di investire su profili emergenti e di ampliare le opzioni a disposizione del tecnico.

La partita contro il Napoli, pertanto, si presenta come un banco di prova importante non solo per la squadra nel suo complesso, ma anche per il nuovo acquisto, chiamato a dimostrare di poter essere un elemento utile e prezioso per la Fiorentina.