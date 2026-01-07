Inter Campione: Vittorie e Pareggi Rischiano di Infiammare il Campionato

L’Inter consolida il primato in classifica con una vittoria convincente per 2-0 contro il Parma al Tardini, un risultato che le permette di estendere il vantaggio sul Napoli a quattro punti, in virtù del contemporaneo pareggio dei partenopei in casa contro il Verona.

La partita, gestita con sapiente controllo del ritmo da parte dei nerazzurri, ha visto sbloccarsi il risultato grazie a un gol di Dimarco nel primo tempo, mentre la sicurezza del successo è stata sigillata da Thuram con una rete nel recupero, testimonianza di una superiorità mai veramente messa in discussione.

Contestualmente, al di là del successo interista, si è assistito a una sfida combattuta e ricca di colpi di scena tra Lazio e Fiorentina, conclusasi sull’equilibrato 2-2.

La ripresa biancoceleste, inaugurata con un gol di Cataldi, sembrava preludere a una vittoria casalinga, ma la Fiorentina ha reagito con determinazione.

Gosens ha pareggiato i conti, mentre Gudmundsson, con un preciso rigore siglato negli ultimi istanti di gioco, ha momentaneamente portato i viola in vantaggio.

La partita si è infiammata ulteriormente con il successivo rigore trasformato da Pedro, che ha ristabilito il pareggio e regalato un punto prezioso alla Lazio.

L’andamento, carico di tensione e rimonte, riflette la complessità di un campionato sempre più incerto.

Parallelamente, l’Udinese ha conquistato un’importante vittoria in trasferta contro il Torino, imponendosi per 2-1.

Zaniolo, in stato di grazia, ha contribuito attivamente al successo friulano realizzando la sua quinta rete stagionale, dimostrando una forma fisica e mentale ottimale.

Ekkelenkamp ha amplificato il vantaggio, mentre Casadei, con un gol che ha ravvivato le speranze granata, non è stato sufficiente a ribaltare il risultato.

La vittoria dell’Udinese, ottenuta con una prestazione solida e concretamente efficace, sottolinea l’evoluzione di una squadra capace di esprimere un gioco equilibrato e di capitalizzare le occasioni create.

La partita evidenzia anche la difficoltà del Torino, che fatica a trovare continuità di risultati e a esprimere appieno il proprio potenziale.