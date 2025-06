Luca Marini verso il rientro: il Sachsenring all’orizzonte.

Il ritorno in pista di Luca Marini, pilota del team Honda, si configura come una sfida complessa, intrisa di ottimismo cauto. L’obiettivo dichiarato è quello di rientrare in azione prima della meritata pausa estiva, con una priorità ambiziosa: il Sachsenring, circuito tedesco noto per la sua peculiarità tecnica e per la sua imprevedibilità. L’incidente del 28 maggio, durante i test preparatori per le 8 Ore di Suzuka, ha lasciato strascichi fisici che richiedono un approccio metodico e attento. La prognosi, fortunatamente, consente di intravedere una concreta possibilità di rientro, supportata da un piano di recupero mirato e graduale.La tappa cruciale per valutare il reale stato di forma di Marini è rappresentata dal test che si terrà a Brno, immediatamente successivo al Gran Premio di Assen. Questo appuntamento si configura come un momento decisivo: un banco di prova per capire se il corpo e la mente del pilota sono pronti a sopportare le sollecitazioni estreme di una gara MotoGP. L’approccio di Marini è pragmatico e consapevole. Non si tratta di forzare i tempi, ma di procedere con prudenza, recuperando la confidenza con la moto e riacquisendo la sensibilità necessaria per affrontare le curve ad alta velocità. L’obiettivo non è la performance immediata, ma la costruzione di una base solida per un rientro sicuro e duraturo. “Bisogna prendere quello che c’è di positivo,” ha sottolineato il pesarese, evidenziando la sua resilienza e la sua capacità di trasformare un momento negativo in un’opportunità di crescita. Il percorso di recupero è costellato di sfide, ma l’impegno nell’allenamento fisico, già avviato, suggerisce una determinazione a ondate. L’aspettativa è di raggiungere, al termine di questo percorso, una condizione fisica sufficiente per affrontare una sessione di prove, con l’ambizione di essere pronto all’ottanta per cento per il round tedesco. Un ritorno in pista, gestito con saggezza, potrebbe segnare un importante passo avanti nella sua stagione e dimostrare la sua capacità di superare le avversità.