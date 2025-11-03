Lucia Aleotti e Fair Play Menarini: un Collare d’Oro per l’etica nello sport

Il panorama sportivo italiano celebra un momento di profonda valenza etica e sociale con l’assegnazione del Collare d’oro al merito sportivo a Lucia Aleotti, figura di spicco nel mondo imprenditoriale e azionista nonché membro del consiglio di amministrazione del Gruppo Menarini.

Questo prestigioso riconoscimento, la massima onorificenza sportiva nazionale, non si limita a premiare un’eccellenza individuale, ma simboleggia l’impegno costante e l’azione concreta di una famiglia, i.

e.

Lucia e Alberto Giovanni Aleotti, attraverso la Fondazione Fair Play Menarini, nel promuovere un ethos sportivo basato sui principi di correttezza, lealtà e rispetto.

La cerimonia, svoltasi a Roma alla presenza di autorità di rilievo quali il Ministro per lo Sport Andrea Abodi, il Presidente del CONI Luciano Buonfiglio e il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Marco Giunio De Sanctis, ha sancito il valore di un’iniziativa che si discosta dalle logiche puramente competitive per abbracciare un’educazione sportiva orientata alla crescita personale e al rispetto dell’avversario.

Il premio Fair Play Menarini, ideato e promosso dalla Fondazione, si distingue per la sua capacità di identificare e premiare atleti di ogni nazione che, al di là dei risultati agonistici, incarnano ideali di integrità e sportività.

L’attenzione particolare rivolta ai giovani atleti sottolinea l’importanza di instillare fin dalla tenera età i valori fondamentali per un futuro sportivo e sociale più equo e virtuoso.

Lucia Aleotti, visibilmente emozionata, ha espresso profonda gratitudine per l’onorificenza ricevuta, interpretandola come una conferma tangibile del significato e dell’impatto positivo che il Fair Play Menarini genera non solo nel mondo dello sport, ma nella società nel suo complesso.

Il premio, infatti, non si limita a valorizzare gesti di correttezza, ma si pone come catalizzatore di un cambiamento culturale, incentivando un approccio più consapevole e responsabile nei confronti della competizione.

Il riconoscimento del CONI e del Presidente Buonfiglio sottolinea come la Fondazione Fair Play Menarini rappresenti un partner strategico per la promozione di valori universali, testimoniando l’importanza di una visione sportiva che trascenda la mera ricerca del successo e si concentri sulla crescita etica e sociale degli individui.

Si tratta di un investimento nel futuro dello sport, un futuro in cui la competizione sia sempre accompagnata da rispetto, lealtà e integrità.

L’assegnazione del Collare d’oro al merito sportivo a Lucia Aleotti si configura dunque come un atto di riconoscimento non solo per il suo personale impegno, ma soprattutto per l’azione virtuosa e l’impronta duratura che la Fondazione Fair Play Menarini sta imprimendo nel panorama sportivo nazionale e internazionale.