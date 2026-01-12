Modrić, campione di sport e gentilezza: il premio che nasce dai bambini.

Il talento calcistico, la leadership carismatica e la sportività esemplare si fondono nel riconoscimento “Costruiamo Gentilezza nello Sport”, un premio nato per celebrare non solo l’eccellenza atletica, ma anche l’impegno umano e i valori che animano il mondo dello sport.

La cerimonia di premiazione, avvenuta in occasione del match Fiorentina-Milan, ha visto la giornalista Gaia Simonetti, ambasciatrice del progetto e responsabile progetti speciali dell’Ussi Toscana (Gruppo Giornalisti Sportivi), conferire il premio al campione rossonero e Pallone d’Oro, Luka Modrić.

L’assegnazione di questo attestato di stima non è frutto di una scelta arbitraria, bensì emerge dal cuore puro e sincero dei più giovani.

I bambini e le bambine, veri arbitri di questa iniziativa, hanno elevato Modrić a simbolo di un campione gentile, incarnazione di virtù che trascendono il campo da gioco e si proiettano nella vita quotidiana.

Il premio si materializza in una maglia, un’opera d’arte collettiva realizzata dai bambini stessi, che funge da vero e proprio sigillo di investitura, un marchio distintivo di ambasciatore della gentilezza sportiva.

“Costruiamo Gentilezza nello Sport” è un’iniziativa relativamente giovane, avviata nell’autunno del 2022.

La sua genesi affonda le radici in un gesto di profonda umanità: l’accoglienza di una famiglia rifugiata da un contesto bellico da parte del portiere Guglielmo Vicario.

Questo atto di coraggio e sensibilità ha ispirato la nascita di un progetto volto a riconoscere e promuovere l’impegno sociale e i comportamenti esemplari all’interno del panorama sportivo italiano.

In questi primi anni di attività, il premio ha attraversato il territorio nazionale, raggiungendo numerose città e onorando oltre trenta figure sportive, uomini e donne che si sono distinti non solo per i loro successi atletici, ma anche per il loro impegno nel diffondere valori positivi.

Il progetto si propone di amplificare le narrazioni che esaltano la capacità dello sport di connettere le persone, promuovere l’inclusione e ispirare comportamenti virtuosi.

Il riconoscimento a Modrić si inserisce in un quadro di iniziative ancora più ampie che lo vedono protagonista.

Il Milan, squadra di cui è capitano, ha dimostrato un’attenzione particolare nei confronti di un giovane tifoso rossonero, sopravvissuto alla tragica scomparsa avvenuta a Crans-Montana, inviando un messaggio di vicinanza e supporto che testimonia la sensibilità e l’umanità che animano il club.

Questo gesto, unitamente al riconoscimento “Costruiamo Gentilezza nello Sport”, sottolinea come il talento calcistico possa coesistere armoniosamente con un profondo senso di responsabilità sociale e un impegno concreto verso il prossimo.

Il premio non è solo un riconoscimento individuale, ma un invito a tutti gli sportivi, a qualsiasi livello, a coltivare la gentilezza, l’empatia e il rispetto come elementi fondamentali della pratica sportiva.