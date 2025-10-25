Mugello, Ferrari Challenge: Scarpetta in Pole, Emozioni a Tutta!

Il Mugello si tinge di rosso in vista dell’atto conclusivo del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, un weekend che consacra un nuovo campione e celebra l’eccellenza del Cavallino Rampante.

Un’atmosfera vibrante pervade il circuito toscano, carica di aspettative e dell’emozione di un pubblico vasto e appassionato, con la pole position conquistata dal giovane talento italiano Vincenzo Scarpetta.

Il diciottenne pilota partenopeo, autore di una performance dirompente con un tempo di 2’04”441, ha superato in pista il campione europeo Felix Hirsiger, dimostrando una maturità e una velocità impressionanti per la sua età.

Parallelamente alla lotta per la vetta, si distinguono le categorie amatoriali.

David Gostner, proveniente dall’Alto Adige, domina il Trofeo Pirelli Am con un tempo di 2’04”877, mentre Rey Acosta, statunitense di nascita ma ormai simbolo della passione italiana per le corse, si impone nella Coppa Shell con un cronometro di 1’51”047.

Acosta, reduce da una stagione intensa e ricca di successi, ha saputo amalgamare l’esperienza maturata nel panorama europeo e nordamericano, affermandosi come un pilota completo e di grande valore.

Jan Sandmann, reduce dalla vittoria nella gara europea del Trofeo Shell Am, si assicura la partenza al palo per la sua categoria.

Il culmine del weekend sarà la disputa delle gare che assegneranno i titoli mondiali in ciascuna divisione.

Ma l’evento non si limita alla pura competizione sportiva.

Un “Ferrari Show”, aperto al pubblico ad accesso gratuito, offrirà uno spettacolo emozionante con vetture iconiche che hanno scritto la storia del motorsport.

Tra queste, un omaggio speciale sarà dedicato alla 499P, l’ipercar che ha trionfato per il terzo anno consecutivo alla leggendaria 24 Ore di Le Mans e attualmente impegnata nella sfida per il titolo iridato del Campionato del Mondo Endurance (WEC), sia tra i piloti che tra i costruttori.

Un tributo a un’auto che incarna l’innovazione tecnologica, la ricerca della performance e la passione che anima Ferrari.

La presenza di vetture di Formula 1, del programma XX e prototipi, arricchisce ulteriormente l’evento, creando un panorama di eccellenza e tradizione che celebra il mito Ferrari a 360 gradi.

Il Mugello si prepara ad accogliere un weekend memorabile, un viaggio nell’anima del motorsport italiano ed internazionale.