Nicolussi Caviglia al Viola: addio e ringraziamenti dal Venezia FC

Il Venezia FC comunica con rammarico la conclusione di un percorso che, pur breve, ha arricchito il tessuto calcistico e umano del club.

Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista dal talento innegabile, passa ufficialmente alla Fiorentina in un’operazione che prevede un prestito con diritto di riscatto, strutturato in modo da legare l’acquisizione definitiva a parametri specifici di performance e obiettivi sportivi.

L’esperienza di Nicolussi Caviglia a Venezia, iniziata nell’estate del 2024, si è rivelata significativa.

In una stagione complessa, segnata da alti e bassi per la squadra, il mediano classe 2000 ha incarnato spirito di resilienza e professionalità, integrandosi rapidamente nel collettivo e dimostrando qualità tecniche e tattiche apprezzabili.

Le sue 35 presenze in Serie A testimoniano la fiducia riposta da mister Vanoli, che ha saputo valorizzare le sue doti di inserimento, la visione di gioco e la capacità di interdizione.

I 4 gol realizzati e i 3 assist forniti, sebbene numeri relativamente contenuti, sono il riflesso di un contributo concreto all’attacco arancioneroverde.

Questa cessione, pur essendo un momento di separazione, rappresenta un passo importante per la crescita professionale di Nicolussi Caviglia, che avrà l’opportunità di confrontarsi con un contesto calcistico di maggiore visibilità e competitività.

Il Venezia FC, da parte sua, riconosce la necessità di operare in un mercato dinamico e di garantire sostenibilità economica, e tale decisione si inserisce in un quadro più ampio di riorganizzazione strategica.

La dirigenza lagunare esprime profonda gratitudine a Hans per l’impegno costante, la dedizione sul campo e la maturità dimostrata.

Si augura per lui un futuro ricco di successi e soddisfazioni, confidando che possa raggiungere traguardi ambiziosi con la maglia viola.

Il Venezia FC resta a seguire con interesse la sua carriera, consapevole di aver contribuito, anche se brevemente, alla sua evoluzione calcistica.

L’augurio è che, in futuro, le strade possano incrociarsi nuovamente.