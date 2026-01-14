Pisa, colpo Durosinmi: l’attacco si rinnova

Il Pisa Sporting Club si proietta verso una stagione di ambizioni, strutturando un mercato mirato a rafforzare significativamente la rosa a disposizione di mister Gilardino.

L’operazione più impattante vede l’ingaggio a titolo definitivo dell’attaccante nigeriano Rafiu Durosinmi, proveniente dal Viktoria Plzen, per una cifra complessiva di nove milioni di euro, incrementata da due milioni di bonus legati al raggiungimento di obiettivi specifici.

Durosinmi, classe 1999, porta con sé un curriculum europeo di tutto rispetto, avendo militato nelle competizioni UEFA.

La sua esperienza in Champions League (4 presenze e 2 gol), Europa League (10 presenze e 4 gol) e Conference League (2 presenze) testimonia la sua capacità di esprimersi ad alti livelli.

Le sue statistiche complessive con il Viktoria Plzen – 86 presenze, 35 gol e 10 assist – delineano un attaccante prolifico e generoso con i compagni.

Il suo arrivo rappresenta un investimento a lungo termine, sancito da un contratto che lo legherà al Pisa fino al giugno del 2030.

Parallelamente, si completa l’ingaggio del difensore bulgaro Rosen Bozhinov, giovane promessa di 20 anni proveniente dal Royal Antwerp.

Bozhinov, forte di una solida base tecnica e di un potenziale ancora da esprimere appieno, si inserisce in un progetto volto a costruire una difesa solida e affidabile.

Anche per lui è previsto un accordo quinquennale, con un esborso di circa cinque milioni di euro.

La dirigenza nerazzurra, consapevole delle necessità impellenti dettate da una stagione che si prospetta ardua, ha deciso di ridimensionare la presenza di alcuni elementi della rosa precedente, come nel caso di Nzola, l’attaccante angolano arrivato in prestito dalla Fiorentina e che non è riuscito ad integrarsi pienamente nello spogliatoio, generando frizioni con lo staff tecnico e la società.

L’obiettivo primario è costruire un collettivo coeso e competitivo, capace di onorare la maglia e di lottare per la salvezza.

In quest’ottica, l’ingaggio del centravanti italo-brasiliano Joao Pedro, proveniente dall’Atletico de San Luis, rappresenta un tassello fondamentale per garantire maggiore peso offensivo alla squadra.

Le piste non si esauriscono qui.

L’interesse per Filip Stojilkovic, attaccante polacco classe 2000 del Cracovia, e per il centrocampista cileno Felipe Loyola, per il quale è stata formulata un’offerta da 7 milioni di euro all’Independiente, evidenzia la volontà di ampliare ulteriormente le opzioni a disposizione di mister Gilardino.

Loyola, mezzala di talento e nazionale cilena con 16 presenze all’attivo, incarnerebbe le caratteristiche di dinamismo e qualità tecnica ricercate dal club toscano.

La costruzione della squadra è in pieno fermento, con l’obiettivo di presentarsi al via del campionato con una rosa competitiva e pronta a cogliere le opportunità che si presenteranno.