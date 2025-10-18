Pisa-Verona, caos e feriti: indagine sugli scontri pre-partita

Un’escalation di violenza ha preceduto l’incontro di Serie A tra Pisa e Verona, lasciando un bilancio di feriti e sollevando interrogativi sulla gestione della sicurezza e la prevenzione dei disordini legati al calcio.

Due tifosi del Verona sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Pisa a seguito di scontri avvenuti nelle immediate vicinanze dello stadio, un evento che ha amplificato le tensioni già palpabili tra le due contendenti.

Le ferite riportate dai sostenitori veronesi, descritte come lesioni lacerocontuse e traumi cranici, indicano un’aggressione di una certa gravità, la cui dinamica precisa resta al momento oggetto di indagine.

La difficoltà nell’accertare con certezza se le lesioni siano derivate direttamente dallo scontro con gli ultras pisani o a contatto con le forze dell’ordine impegnate a disperdere la folla complica ulteriormente il quadro.

Un video ampiamente condiviso sui social media e ripreso da residenti locali mostra uno dei tifosi veronesi a terra, apparentemente privo di sensi, in seguito a un colpo alla testa, mentre altri ultras si disperdono nel panico.

Le indagini preliminari suggeriscono che un gruppo di circa duecento ultrà veronesi, arrivati presumibilmente in treno, abbiano eluso i controlli delle forze dell’ordine scegliendo la stazione di Pisa San Rossore, un nodo ferroviario secondario ma strategicamente vicino allo stadio.

Questa scelta tattica ha permesso loro di raggiungere rapidamente l’area dello stadio, dove si sono scontrati con la tifoseria pisana in un’area residenziale, generando un clima di caos ben prima dell’apertura dei varchi d’accesso.

L’escalation di violenza non si è limitata ai soli tifosi veronesi.

Due cittadini stranieri, un inglese e un francese, giunti in compagnia dei sostenitori scaligeri, si sono ritrovati coinvolti nei disordini, riportando anch’essi ferite alla testa, con conseguenti traumi cranici e facciali.

La presenza di questi due individui, entrambi in possesso della tessera del tifoso veronese, solleva interrogativi sull’effettivo controllo degli accessi e sull’identificazione dei soggetti coinvolti nelle dinamiche di violenza.

Per sedare gli scontri, le forze dell’ordine hanno fatto ricorso all’utilizzo di lacrimogeni, costringendo i tifosi pisani a ritirarsi nell’area di prefiltraggio riservata loro, mentre i veronesi sono stati isolati in un piazzale dove è stata disposta l’identificazione di tutti i presenti.

L’applicazione del Daspo, provvedimento che vieta l’accesso agli eventi sportivi, appare quasi inevitabile per numerosi individui coinvolti, mentre la Digos sta conducendo indagini approfondite per accertare le responsabilità e ricostruire la sequenza degli eventi.

L’episodio evidenzia, ancora una volta, la complessa sfida nella gestione della sicurezza negli eventi calcistici e la necessità di strategie di prevenzione più efficaci per contrastare la cultura dell’ultras e contrastare la diffusione della violenza negli stadi.