Pistoia inaugura il nuovo playground: basket, inclusione e campioni NBA

Pistoia celebra un nuovo capitolo nella sua storia sportiva, inaugurando un playground riqualificato all’interno del parco Monteoliveto, un luogo destinato a divenire fulcro di aggregazione e passione per il basket.

Questa iniziativa, sostenuta da Kellogg’s e patrocinata dal Comune, non rappresenta semplicemente la creazione di un’area giochi, ma un investimento nel tessuto sociale della città, riconoscendo il profondo legame tra la pallacanestro e l’identità pistiese.

Il playground, il nono di una serie iniziata nel 2023, si inserisce in un progetto più ampio volto a restituire alle comunità spazi dedicati all’attività fisica, promuovendo l’inclusione e offrendo opportunità di crescita per giovani e meno giovani.

L’evento inaugurale, un vero e proprio concentrato di energia e entusiasmo, ha visto la partecipazione di figure di spicco del panorama cestistico italiano.

Marco Belinelli, icona del basket nazionale e campione NBA, e Giorgia Sottana, talentuosa giocatrice della Famila Basket Schio, hanno condiviso con i presenti le proprie esperienze, ispirando i ragazzi con la forza dei valori sportivi: impegno, perseveranza, rispetto dell’avversario e celebrazione della diversità.

Il taglio del nastro simbolico ha segnato l’apertura ufficiale di uno spazio che si prefigge di essere molto più di un semplice campo da gioco.

L’impegno di Kellogg’s va oltre la riqualificazione di spazi esistenti.

Attraverso la partnership con la Croce Rossa Italiana, l’azienda sostiene i Basketball Summer Camp, iniziative estive rivolte a bambini e ragazzi tra gli 8 e i 17 anni, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili.

Quest’estate, i 14 campi estivi in tutta Italia hanno offerto a 400 giovani un’opportunità unica per sviluppare abilità sportive, interiorizzare principi di sana alimentazione e apprendere l’importanza del lavoro di squadra e della lealtà.

Questi campi non sono solo luoghi di allenamento, ma veri e propri laboratori di educazione civica e sviluppo personale.

Il calendario degli eventi dedicati al basket a Pistoia non si ferma qui.

Il 20 e il 21 settembre il playground del parco Monteoliveto sarà animato dal Kellogg’s Minibasket Tour, due giornate interamente dedicate al basket giovanile, in collaborazione con la Federazione Italiana Pallacanestro.

L’iniziativa proseguirà poi a Roma, il 27 e il 28 settembre, nel parco della Cecchina, consolidando un percorso sportivo e aggregativo che mira a diffondere la passione per il basket in tutto il territorio nazionale.

Il Minibasket Tour rappresenta un’occasione preziosa per avvicinare i più piccoli al mondo della pallacanestro, coltivando i talenti di domani e promuovendo uno stile di vita attivo e sano.