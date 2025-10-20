Rieti, lutto nel basket: partite a porte chiuse e indagini.

Un lutto profondo, una ferita aperta per il mondo del basket italiano: le partite casalinghe della RSR Sebastiani Rieti si disputeranno a porte chiuse, una misura drastica imposta dall’urgenza di fronte a un tragico evento che ha scosso la comunità sportiva.

L’assalto, di matrice violenta, al pullman dei tifosi pistoiesi, con conseguente decesso dell’autista Raffaele Marianella, ha innescato una reazione a catena che culmina con la sospensione temporanea delle partite interne e l’apertura di un fascicolo d’indagine da parte della Procura Federale.

Il Consiglio Straordinario della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), presieduto da Gianni Petrucci, ha risposto con una decisione severa, chiedendo al Tribunale Federale di disporre, in via cautelare, la disputa delle partite a porte chiuse fino al termine delle indagini giudiziarie.

La tempistica di questo provvedimento, intrinsecamente legata all’evoluzione delle indagini stesse, riflette la gravità della situazione e la necessità di garantire un’adeguata chiarezza sulle responsabilità.

Oltre alla sospensione delle partite interne, il Consiglio FIP ha annullato l’amichevole tra la nazionale italiana, attualmente in preparazione a Roma, e la Sebastiani Rieti.

Un gesto di rispetto e cordoglio nei confronti della famiglia Marianella e di tutta la comunità sportiva.

In segno di lutto, Petrucci ha ordinato un minuto di silenzio e l’utilizzo del lutto al braccio in tutte le partite di ogni campionato nazionale, un tributo solenne alla memoria della vittima.

L’intervento di Gianni Petrucci è stato netto: coloro che hanno perpetrato l’aggressione non rappresentano il tifo, ma sono individui che agiscono con intenti criminali.

È imperativo tutelare l’integrità della pallacanestro e difendere l’immagine dei tifosi autentici, quelli che condividono la passione per lo sport in modo corretto e rispettoso.

Alla riunione straordinaria ha partecipato anche Luciano Buonfiglio, Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), che ha sollecitato un segnale forte e inequivocabile, affinché le dinamiche violente non contaminino non solo il basket, ma l’intero panorama sportivo nazionale.

Buonfiglio ha assicurato il pieno sostegno del CONI, in collaborazione con il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, e il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, per affrontare la situazione con la massima determinazione.

Luca Banchi, Commissario Tecnico della nazionale italiana, ha espresso il suo dolore e la sua preoccupazione, sottolineando come un atto isolato di violenza possa compromettere il lavoro di un’intera squadra.

Nonostante la tragedia, la nazionale italiana ha deciso di proseguire con il raduno, in segno di rispetto per il lutto, ma anche per non vanificare il lavoro svolto dagli atleti.

La decisione di mantenere il raduno testimonia la volontà di onorare la memoria di Raffaele Marianella e di preservare l’integrità dello spirito sportivo, un’eredità preziosa che deve essere difesa e tramandata alle future generazioni.

La comunità sportiva italiana si stringe alla famiglia Marianella, consapevole che la ripresa sarà lunga e dolorosa, ma fiduciosa in un futuro in cui il rispetto e la passione per lo sport prevalgano sulla violenza e l’odio.