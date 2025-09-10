Rinnovato impegno: resto alla guida della Fiorentina, guardo al futuro.

“C’è stato un momento, quest’estate, in cui ho sentito l’urgenza di una riflessione, di un passo indietro, per metabolizzare le recenti vicende.

Tuttavia, la ferma fiducia del Presidente e il legame profondo che mi unisce all’intera realtà viola mi hanno convinto a proseguire, a rimanere al timone di questa nave.

Un rapporto così sinergico, permeato di una forza e di un’unione che non ho mai sperimentato in precedenza nella mia carriera, mi ha spinto a guardare avanti, a concentrarmi sul futuro.

Le contestazioni emerse dalla curva Fiesole al termine della scorsa stagione hanno rappresentato un crocevia, un momento delicato che ha coinvolto l’intera struttura societaria.

Il confronto con la tifoseria, sebbene a tratti intenso, è un elemento imprescindibile della nostra identità, un diritto inalienabile di espressione che va rispettato.

Quest’estate è stata dedicata a un lavoro intenso e profondo, volto a rimodulare le aspettative e a riconquistare la fiducia dei sostenitori.

Spero che il mio impegno quotidiano possa tradursi in un plauso, un riconoscimento del percorso intrapreso.

Ogni decisione, ogni strategia, è stata condivisa apertamente con il Presidente e con gli altri dirigenti, instaurando un dialogo costruttivo e trasparente.

La partenza di mister Palladino, a cui va espressa la più sentita gratitudine per il lavoro svolto, ha generato una fase di transizione che ci ha portato rapidamente a individuare in Stefano Pioli il profilo ideale per guidare la squadra.

La scelta è stata immediata, inequivocabile: non abbiamo intrapreso altre valutazioni, concedendo a Pioli la piena autonomia e la massima fiducia.

L’anno trascorso è stato dedicato alla ricostruzione, alla rifondazione di un progetto sportivo complesso.

La stagione attuale si configura come il momento della costruzione, della realizzazione concreta di quel che è stato pianificato.

Siamo soddisfatti del cammino intrapreso, consapevoli delle sfide che ci attendono e determinati a onorare la maglia viola con passione e dedizione.

“