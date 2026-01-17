Rocco Comisso: Firenze piange un pilastro viola.

La notizia della scomparsa di Rocco Comisso ha lasciato un vuoto profondo nel panorama sportivo e nella città di Firenze, suscitando un’ondata di commozione e ricordi.

Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e per i Giovani, ha espresso il suo cordoglio con un messaggio toccante, evocando la figura di un uomo che ha incarnato valori di autenticità e dedizione.

Rocco Comisso non fu semplicemente un presidente, ma un vero e proprio pilastro per la Fiorentina, un uomo legato indissolubilmente al club e alla sua storia.

La sua figura, animata da una passione viscerale, trascendeva i confini del ruolo istituzionale per abbracciare un legame emotivo palpabile con i tifosi e con l’intera comunità viola.

La sua presenza, concreta e genuina, ha lasciato un’impronta indelebile, contribuendo a definire l’identità e l’anima stessa del club.

Il ricordo di Abodi, intessuto di conversazioni condivise con Joe Barone, proietta Comisso come un sognatore, un visionario proiettato verso il futuro.

L’impegno nel progetto del nuovo stadio testimonia la sua lungimiranza e la volontà di lasciare un’eredità tangibile per le generazioni a venire.

Non si trattava solo di costruire una struttura moderna e funzionale, ma di creare un nuovo simbolo per Firenze, un luogo di aggregazione e di orgoglio per tutti i suoi cittadini.

La sua eredità non si limita all’impegno costruttivo.

Comisso ha rappresentato un modello di tenacia e determinazione, qualità essenziali per affrontare le sfide che il mondo del calcio, spesso complesso e imprevedibile, presenta.

La sua generosità, in campo sociale e sportivo, ha contribuito a rafforzare il legame tra il club e il territorio, promuovendo iniziative a favore delle comunità locali e valorizzando il patrimonio culturale fiorentino.

L’amore per l’Italia, radicato nel suo profondo senso di appartenenza, si è tradotto in un costante impegno per la promozione dei valori sportivi e per la celebrazione dell’eccellenza nazionale.

La sua passione per la terra natia, la Toscana, e per la città di Firenze, che lo ha accolto e amato, è stata una fonte inesauribile di ispirazione e un faro per le sue azioni.

La scomparsa di Rocco Comisso rappresenta la fine di un’epoca, la perdita di una figura di riferimento per il calcio italiano e per la città di Firenze.

Il suo ricordo, intriso di passione, generosità e dedizione, rimarrà vivo nei cuori di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di condividere con lui la passione per la Fiorentina e per l’Italia.

Un abbraccio commosso alla sua famiglia e a tutta la comunità viola, custode di un’eredità di valori e di sogni che continueranno a illuminare il cammino del club e della città.