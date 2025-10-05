Roma travolge la Fiorentina: rimonta spettacolare e primato consolidato.

La partita Franci-Fiorentina si è conclusa con una vibrante rimonta della Roma, consolidando la posizione di capolista giallorossa in un campionato che si preannuncia particolarmente combattuto.

Il match, inizialmente dominato dall’entusiasmo viola, ha visto la Fiorentina sbloccoare il punteggio al quattordicesimo minuto grazie a un’incursione di Kean, autore di un gol che, per un attimo, ha illuso i tifosi di casa.

Tuttavia, la squadra di Daniele De Rossi, dimostrando una resilienza e una capacità di reazione tattica notevoli, ha rapidamente ristabilito l’equilibrio, ribaltando il risultato in un lasso di tempo sorprendentemente breve.

Il giovane talento Ibrahim Soulé, con una conclusione precisa e angolata, ha riportato la partita in parità al ventiduesimo minuto, scuotendo l’inerzia del gioco.

L’esultanza romana non si è fatta attendere, preludendo a una fase di maggiore pressione.

La definitiva inversione di rotta è giunta al trentesimo minuto con un potente colpo di testa di Bryan Cristante, che ha trafitto la difesa viola, portando la Roma in vantaggio per 2-1.

Questo gol, oltre a sancire la rimonta, ha acceso la speranza e l’ottimismo tra i tifosi giallorossi, evidenziando una capacità di sfruttare al meglio le opportunità create.

La mancata vittoria della Fiorentina, al contrario, acuisce una preoccupante crisi di risultati che pesa sulla squadra di Vincenzo Pioli, che fatica a trovare la giusta combinazione di gioco e ad esprimere un rendimento all’altezza delle aspettative.

La ricerca di una vittoria si fa sempre più urgente per la Viola, che dovranno rivedere alcune scelte tattiche e trovare nuove soluzioni per uscire da questa fase delicata.

La Roma, d’altro canto, consolida il primato in classifica, aspettando con fiducia l’esito delle partite di Napoli e Milan, consapevole di aver dimostrato di possedere la solidità e la determinazione necessarie per affrontare un campionato che si prospetta intenso e competitivo.

La rimonta contro la Fiorentina non è solo un successo sportivo, ma anche un segnale di maturità e di ambizione per la squadra capitolina.