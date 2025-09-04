Scamacca saluta la Nazionale: infortunio al ginocchio, rientro anticipato.

L’attaccante Gianluca Scamacca ha interrotto prematuramente il ritiro della Nazionale Italiana, lasciando Coverciano a causa di una persistente infiammazione al ginocchio sinistro, problematica riscontrata fin dall’inizio del raduno.

La decisione, assunta in sinergia con l’Atalanta, sua società di appartenenza, riflette una valutazione scrupolosa delle sue condizioni fisiche e la necessità di evitare ulteriori aggravamenti.

Nonostante l’impegno profuso per tentare un recupero, come testimoniato dalla sua permanenza nel centro federale, Scamacca non ha potuto partecipare attivamente agli allenamenti, rimanendo a disposizione dello staff tecnico per consultazioni e monitoraggio.

Questa scelta, pur evidenziando la sua volontà di rimanere parte integrante del progetto azzurro, si è rivelata impraticabile alla luce dell’impossibilità di garantire la piena idoneità fisica per l’imminente impegno ufficiale contro Israele in Ungheria.

L’esclusione anticipata di Scamacca solleva interrogativi complessi sulla gestione degli infortuni nel calcio moderno e sull’equilibrio delicato tra ambizioni sportive e tutela della salute dell’atleta.

La sua assenza priva la Nazionale di un elemento di peso, capace di garantire fisicità e imprevedibilità in avanti, ma la sua prioritaria ripresa a Bergamo è cruciale per la sua condizione atletica a lungo termine e per il prosieguo della stagione con la sua club.

La decisione, lungi dall’essere una semplice rinuncia, si configura come un atto responsabile volto a preservare la carriera dell’attaccante e a evitare un rischio di lesioni più gravi, in un contesto in cui la pressione per la performance sportiva spesso tende a minimizzare i segnali del corpo.

La speranza è che un percorso di recupero mirato e personalizzato possa permettere a Scamacca di rientrare presto a disposizione, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi della Nazionale.