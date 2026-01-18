Vanoli e la squadra: un tributo commosso a Rocco Commisso

L’immagine di Paolo Vanoli, la maglietta “Grazie Rocco” a testimonianza di un commosso tributo, incarna un’atmosfera carica di emozione e responsabilità.

Il gesto, immediatamente successivo a un toccante collegamento video tra la famiglia Commisso e lo spogliatoio, rivela l’eredità profonda che il patron lascia dietro di sé.

Non si tratta solo della perdita di un presidente, ma della scomparsa di una figura paterna, un uomo portatore di valori che permeano l’identità stessa della squadra.

Vanoli, visibilmente commosso, riprende il filo del discorso proprio da questo sentimento di profonda gratitudine e da un senso del dovere morale.

La partita, e la vittoria conseguente, rappresentano un tributo tangibile a questi valori: sacrificio, senso della famiglia, coesione e spirito di squadra.

Un impegno a onorare la memoria di Rocco Commisso attraverso una performance sportiva degna del suo esempio.

L’allenatore sottolinea un aspetto cruciale: la capacità della squadra di mantenere la fede nel proprio percorso, nonostante un periodo di risultati al di sotto delle aspettative.

Questa resilienza, questa incrollabile fiducia nel proprio lavoro, ha spesso mascherato prestazioni di buon livello, ora finalmente coronate da una vittoria significativa.

La prima metà di gioco è stata, a detta di Vanoli, di un’intensità e di una qualità eccezionali.

La seconda parte, pur mostrando qualche incertezza nella gestione del vantaggio, è stata caratterizzata da una ritrovata solidità.

L’ansia di portare a casa i tre punti, comprensibile in un momento cruciale come quello, ha inevitabilmente influenzato l’approccio tattico, ma la squadra ha saputo contenere la pressione e difendere il risultato con determinazione.

La vittoria contro il Bologna rappresenta un ulteriore passo avanti in un cammino costellato di sfide.

Adesso è tempo di rigenerare le energie, di prepararsi al meglio per una partita che si preannuncia come un’altra “finale”, un ulteriore banco di prova per dimostrare la propria forza e la propria resilienza, un’occasione per onorare, ancora una volta, l’eredità di Rocco Commisso.

Il futuro è un percorso da affrontare con la stessa grinta, la stessa passione e lo stesso spirito di famiglia che hanno contraddistinto il suo esempio.