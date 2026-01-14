Viareggio: Italia Sports Summit celebra 80 anni di Ussi e futuro dello sport

Viareggio si appresta ad accogliere un evento di rilevanza nazionale, l’Italia Sports Summit, un’occasione unica per celebrare gli ottant’anni dell’Unione Stampa Sportiva Italiana (Ussi) e per tracciare un percorso di riflessione e dialogo sul futuro dello sport italiano.

La due giorni, che si svilupperà tra domani e venerdì, si preannuncia come un crocevia di esperienze, competenze e prospettive, coinvolgendo figure di spicco del panorama sportivo, giornalistico e dirigenziale.

L’apertura ufficiale, fissata per le ore 11 di domani, vedrà il sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro, e il presidente nazionale dell’Ussi, Gianfranco Coppola, dare il via ai lavori.

L’evento rappresenta non solo un traguardo per l’Ussi, ma anche un’opportunità per Viareggio di affermarsi come polo di attrazione per il dibattito sportivo di alto livello, capitalizzando la sua tradizione legata al ciclismo e al mare.

Il Summit, più che una semplice esposizione di nomi illustri, si configura come un vero e proprio laboratorio di idee, volto ad analizzare le sfide e le opportunità che il mondo dello sport contemporaneo presenta.

Tra i partecipanti, un parterre eccezionale che spazia dagli atleti che hanno scritto pagine indelebili nella storia dello sport italiano, come Martina Caironi, Francesco Moser, Andrea Tafi, Giancarlo Antognoni e Filippo Volandri, a talenti emergenti come Filippo Tortu, che incarnano la nuova generazione di sportivi.

La presenza di Rita Grande e Margherita Porro testimonia l’attenzione all’evoluzione dello sport femminile, un tema cruciale nel dibattito attuale.

Non mancano figure chiave del management sportivo, tra cui Luigi De Siervo, dirigente di grande esperienza, e Umberto Calcagno, testimone di trasformazioni profonde nel sistema sportivo.

L’intervento di Renzo Ulivieri, allenatore con una carriera costellata di successi, e di Maurizio Viscidi, figura di riferimento nel panorama calcistico italiano, arricchirà ulteriormente il programma.

La partecipazione di presidenti federali di spicco, come Cordiano Dagnoni e Stefano Mei, evidenzia l’importanza dell’evento per il futuro delle discipline sportive nazionali.

L’Italia Sports Summit mira a stimolare un confronto costruttivo tra generazioni, tra sportivi, giornalisti e dirigenti, affrontando temi cruciali come la sostenibilità dello sport, l’impatto dei nuovi media, la formazione dei giovani atleti, il ruolo dello sport nella società e la lotta al razzismo e alla violenza.

Si tratta di un’occasione imperdibile per chiunque sia appassionato di sport e desideri comprendere le dinamiche che lo caratterizzano, contribuendo a definire il suo futuro.

L’evento si pone quindi come un punto di svolta, un momento di riflessione per consolidare l’eredità dell’Ussi e proiettarla verso nuove sfide.