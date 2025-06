Viñales Domina le Prequalifiche a Mugello: Bagnaia e Márquez a Seguìto

Le prequalifiche del Gran Premio d’Italia, cornice del Mondiale MotoGP al Mugello, hanno visto Maverick Viñales (KTM Tech3) imporsi con una performance dominante, segnando un tempo di riferimento che ha lasciato 110 millesimi di secondo a Francesco Bagnaia (Ducati) e 146 a Marc Márquez (Ducati), entrambi alfiere del team ufficiale. Un risultato che proietta lo spagnolo in una posizione di forza in vista delle qualifiche decisive.La sessione, oltre a definire la gerarchia iniziale, ha offerto spunti interessanti sulla strategia dei team. La presenza di Ducati in vetta, con Bagnaia e Márquez a contendersi il secondo e terzo posto, è stata mitigata dalla scelta tattica di impiegare la carena standard durante il momento cruciale del tentativo di migliorare il tempo. Questa mossa potrebbe suggerire un approccio prudente, volto a valutare meglio il comportamento della nuova componentistica in condizioni di gara, piuttosto che puntare immediatamente alla conquista del primato assoluto.Dietro al trio di testa, la classifica delle prequalifiche ha visto l’emergere di Alex Márquez (Ducati Gresini), confermando la competitività della Ducati in diverse declinazioni di team. La Yamaha di Fabio Quartararo, però, ha destato preoccupazione. Il pilota francese, vittima di una caduta alla curva Materassi che ha compromesso parzialmente la sua spalla sinistra, dovrà sottoporsi a controlli medici per accertare l’entità del trauma e la sua idoneità a proseguire il weekend. Un infortunio, seppur lieve, potrebbe incidere significativamente sulle sue prestazioni nelle qualifiche e nella gara.Il panorama italiano si è presentato con tre piloti pronti a contendersi l’accesso diretto al Q2: Marco Bezzecchi (Aprilia), ottavo classificato, Franco Morbidelli (Ducati VR46), nono, e Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), decimo. La loro presenza nelle prime dieci posizioni testimonia la crescente competitività del campionato e la capacità dei piloti italiani di competere ad alti livelli.L’esclusione dal Q2, invece, è toccata a Enea Bastianini (KTM Tech3), relegato al dodicesimo posto, il quale dovrà affrontare il Q1 per guadagnarsi l’accesso alla fase decisiva delle qualifiche.Le prove libere finali, in programma domani mattina alle ore 10:10, offriranno un’ultima opportunità ai piloti per affinare le loro strategie, ottimizzare la messa a punto delle moto e cercare quel margine di miglioramento che potrebbe fare la differenza nella conquista di una posizione di partenza privilegiata e, in definitiva, nella lotta per la vittoria del Gran Premio d’Italia. Il Mugello si prepara ad accogliere un weekend ricco di emozioni e incognite, con il pubblico italiano pronto a sostenere i propri beniamini.