giovedì 7 Agosto 2025

Tonno di coniglio: il...

Nessun pesce, solo ingegno contadino e conservazione artigianale: così, tra Langhe e Monferrato,...

Mazzafegato, l’anima rustica della...

Un salume antico nato dalla cucina del recupero: tra frattaglie, spezie e tradizioni...

Uva da tavola pugliese:...

L'uva da tavola italiana, e in particolare quella pugliese, si afferma con crescente...

Uva da Tavola Italiana:...

Il panorama dell'uva da tavola italiana sta vivendo una profonda trasformazione, segnata da...
Cibo & DintorniAdriatico: Vertice per un Futuro Blu tra Italia e Balcani
Cibo & Dintorni

Adriatico: Vertice per un Futuro Blu tra Italia e Balcani

Di Redazione CityNotizie

Adriatico: un Mare da Proteggere, un Futuro da Costruire – Vertice sulla Blue Economy tra Italia e BalcaniUn incontro cruciale si è concluso oggi alla Loggia dei Mercanti di Ancona, segnando un passo significativo verso la definizione di un nuovo paradigma per la gestione sostenibile delle risorse marine dell’Adriatico. Il convegno “Sostenibilità, innovazione e cooperazione nella blue economy per il mar Adriatico” ha visto la partecipazione del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, e dei suoi omologhi di Albania, Croazia, Montenegro e Slovenia, in un’occasione di confronto e pianificazione strategica.Il Ministro Lollobrigida ha lanciato un monito urgente: “La sicurezza alimentare e la prosperità economica sono imprescindibili per la tutela dei diritti e la salvaguardia della democrazia. Troppo a lungo, le politiche europee hanno relegato la produzione, la creazione di valore, in una posizione subordinata. La sostenibilità non può essere concepita come un mero imperativo ambientale; è un approccio olistico che integra imperativi economici e ambientali, garantendo la resilienza delle comunità costiere e la vitalità delle imprese.”Il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, ha sottolineato la profonda connessione storica tra le popolazioni adriatiche e il mare: “La blue economy affonda le sue radici in secoli di tradizione e conoscenza. Come Regione, crediamo fermamente nel suo potenziale, nonostante le attuali difficoltà economiche. L’Europa ha la responsabilità di riconoscere l’Adriatico come un ecosistema unico, con specificità che richiedono politiche mirate e un sostegno concreto alle imprese che operano in questo contesto.”Il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, Vice Presidente Vicario dell’ANCI nazionale, ha insistito sulla necessità di fondare le decisioni su basi scientifiche solide: “Dobbiamo ascoltare la voce della scienza per preservare la ricchezza biologica del mare Adriatico e per assicurare un futuro sostenibile per le generazioni a venire. Questo vertice mira a creare un fronte comune a difesa dei nostri operatori marittimi, ma il successo dipenderà dalla nostra capacità di creare un ecosistema collaborativo che coinvolga municipalità, imprese, istituzioni scientifiche e la cittadinanza. Solo così potremo conciliare la crescita economica, la tutela dell’ambiente e la sicurezza alimentare per tutti.”L’incontro ha evidenziato la necessità di un approccio integrato che superi le logiche settoriali e promuova la cooperazione transfrontaliera. La gestione sostenibile della pesca, l’acquacoltura responsabile, il turismo sostenibile, l’energia rinnovabile derivante dal mare e la protezione della biodiversità marina sono tutti elementi interconnessi che richiedono una visione d’insieme e un impegno condiviso. Il vertice di Ancona rappresenta un primo passo importante verso la costruzione di un futuro in cui il mare Adriatico possa continuare a essere una fonte di ricchezza, prosperità e ispirazione per tutti.

- Advertisement -spot_img

Altro da CityFood

Storie di gusto

Mangiare con stile: i ristoranti e le pizzerie a tema più divertenti d’Italia

Redazione CityNotizie -
Dal medioevo al cinema, passando per mondi fantasy e...
Liguria

VegToria, la fattoria vegana che resiste tra le montagne dei cacciatori

Redazione CityNotizie -
Sulle alture di Genova, a Davagna, nasce una realtà...
Piemonte

Arrosticini in Piemonte? Sì, ma con stile: Civico 4 è il bistrot che non ti aspetti a Tortona

Redazione CityNotizie -
Tradizione abruzzese e creatività contemporanea si incontrano in un...
Piemonte

Tonno di coniglio: il piatto piemontese che inganna l’occhio ma conquista il palato

Redazione CityNotizie -
Nessun pesce, solo ingegno contadino e conservazione artigianale: così,...
Piemonte

La Masca: l’osteria senza menu dove il formaggio detta legge

Redazione CityNotizie -
Nel cuore delle Alpi piemontesi, a Frassinetto, c’è un’osteria...
Piemonte

Strada del Barolo: viaggio tra colline, castelli e il “re” dei vini

Redazione CityNotizie -
Un itinerario indimenticabile tra i paesaggi delle Langhe, dove...
Sicilia

La Vucciria di Palermo è il miglior mercato al mondo per i food lover

Redazione CityNotizie -
Tra bancarelle, fritture e musica notturna, il cuore pulsante...
Protagonisti

Giammarco Gori, il prodigio della mixology: a 20 anni brilla nel cuore di Firenze

Redazione CityNotizie -
Ha solo vent’anni ed è già dietro il bancone...
Protagonisti

Chef italiani a Parigi: la rivoluzione silenziosa che ha cambiato la cucina francese

Redazione CityNotizie -
Dalle cucine spartane dei bistrot di periferia ai ristoranti...
- Advertisement -spot_img

Subscribe to UrbanEdge

Latest insightful articles delivered straight to your inbox weekly

© Copyright - Newspaper WordPress Theme by TagDiv