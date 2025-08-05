giovedì 7 Agosto 2025

Tonno di coniglio: il...

Nessun pesce, solo ingegno contadino e conservazione artigianale: così, tra Langhe e Monferrato,...

Mazzafegato, l’anima rustica della...

Un salume antico nato dalla cucina del recupero: tra frattaglie, spezie e tradizioni...

Uva da tavola pugliese:...

L'uva da tavola italiana, e in particolare quella pugliese, si afferma con crescente...

Uva da Tavola Italiana:...

Il panorama dell'uva da tavola italiana sta vivendo una profonda trasformazione, segnata da...
RegioniSardegnaAgua Churrascaria: Il Mare Incontra la Tradizione Brasiliana
Sardegna

Agua Churrascaria: Il Mare Incontra la Tradizione Brasiliana

Di Redazione CityNotizie

Agua Churrascaria Mediterranea: Un’Onda di Innovazione Gastronomica dalla SardegnaAlghero, Sardegna – Una brezza marina dirompente sta rivoluzionando il panorama della ristorazione, portando con sé un’esperienza culinaria unica al mondo: Agua Churrascaria Mediterranea, la prima churrascaria dedicata esclusivamente al pesce, nata dalla fervida creatività di due imprenditori sardi. L’iniziativa, firmata Lorenzo Sanna e Lorenzo Sagrati, ex compagni universitari e soci della società Nevero, rappresenta un audace tentativo di reinterpretare una tradizione brasiliana iconica, declinandola attraverso le lenti della cultura e della ricchezza gastronomica del Mediterraneo.Lontano dalla classica carne alla brace, Agua Churrascaria Mediterranea offre un viaggio sensoriale attraverso i tesori del mare. I “pasadores”, abili maestri del taglio, percorrono la sala offrendo ai commensali una sequenza ininterrotta di prelibatezze ittiche freschissime: ventresca di tonno rosso pregiato, tentacoli di polpo tenerissimi, gamberi succulenti, capesante delicate, ricciola maestosa, calamari teneri, seppie saporite, e molte altre specialità marine, tutte preparate con maestria e servite direttamente alla spada. Il percorso verso la realizzazione di Agua Churrascaria Mediterranea è stato intenso e articolato, frutto di due anni di studio approfondito e di un costante impegno nella ricerca della perfezione. “Abbiamo analizzato ogni aspetto, dalla selezione delle materie prime all’architettura del locale, per creare un’esperienza coerente e memorabile”, spiega Lorenzo Sanna. L’architettura, curata dall’architetto Ozierese Gianluca Lai, evoca le atmosfere marine attraverso elementi di design innovativi e un’illuminazione suggestiva. La filosofia alla base di Agua Churrascaria Mediterranea è quella di valorizzare la filiera locale. La collaborazione con artigiani e produttori sardi è un elemento distintivo del progetto. L’inimitabile gelato alla vaniglia artigianale, creato ad hoc dalla gelateria Bon dia di Alghero, accompagna il dessert, un raffinato abacaxi alla catalana, offrendo un contrasto di sapori e consistenze.La ricerca di unicità ha portato i fondatori a intraprendere un viaggio in Brasile, patria della churrascaria, per comprendere a fondo la tecnica e i rituali che la caratterizzano. “Abbiamo verificato che nessun locale al mondo offrisse un menù interamente dedicato al pesce, servito con la modalità churrasco”, afferma Sanna. “Il nostro obiettivo è stato quello di reinterpretare i sapori del mare, esaltando la qualità delle materie prime attraverso una cottura sapiente e una presentazione accurata, per raccontare una Sardegna diversa, capace di innovare senza rinnegare la propria identità.”Un contributo significativo al progetto è arrivato da Roberto Paddeu, rinomato chef del ristorante Frades, con sedi a Milano e Porto Cervo. La sua creatività si esprime in piatti di accompagnamento come la fregula ai frutti di mare e il Tiramamunt, una rivisitazione audace del classico tiramisù.Agua Churrascaria Mediterranea non è solo un ristorante, ma un progetto pilota, un’ambizione di esportare un modello di ristorazione innovativo e sostenibile al di fuori dei confini sardi, portando un’ondata di freschezza e creatività nel panorama gastronomico internazionale. Un omaggio al mare, ai sapori autentici e all’ingegno sardo.

- Advertisement -spot_img

Altro da CityFood

Storie di gusto

Mangiare con stile: i ristoranti e le pizzerie a tema più divertenti d’Italia

Redazione CityNotizie -
Dal medioevo al cinema, passando per mondi fantasy e...
Liguria

VegToria, la fattoria vegana che resiste tra le montagne dei cacciatori

Redazione CityNotizie -
Sulle alture di Genova, a Davagna, nasce una realtà...
Piemonte

Arrosticini in Piemonte? Sì, ma con stile: Civico 4 è il bistrot che non ti aspetti a Tortona

Redazione CityNotizie -
Tradizione abruzzese e creatività contemporanea si incontrano in un...
Piemonte

Tonno di coniglio: il piatto piemontese che inganna l’occhio ma conquista il palato

Redazione CityNotizie -
Nessun pesce, solo ingegno contadino e conservazione artigianale: così,...
Piemonte

La Masca: l’osteria senza menu dove il formaggio detta legge

Redazione CityNotizie -
Nel cuore delle Alpi piemontesi, a Frassinetto, c’è un’osteria...
Piemonte

Strada del Barolo: viaggio tra colline, castelli e il “re” dei vini

Redazione CityNotizie -
Un itinerario indimenticabile tra i paesaggi delle Langhe, dove...
Sicilia

La Vucciria di Palermo è il miglior mercato al mondo per i food lover

Redazione CityNotizie -
Tra bancarelle, fritture e musica notturna, il cuore pulsante...
Protagonisti

Giammarco Gori, il prodigio della mixology: a 20 anni brilla nel cuore di Firenze

Redazione CityNotizie -
Ha solo vent’anni ed è già dietro il bancone...
Protagonisti

Chef italiani a Parigi: la rivoluzione silenziosa che ha cambiato la cucina francese

Redazione CityNotizie -
Dalle cucine spartane dei bistrot di periferia ai ristoranti...
- Advertisement -spot_img

Subscribe to UrbanEdge

Latest insightful articles delivered straight to your inbox weekly

© Copyright - Newspaper WordPress Theme by TagDiv