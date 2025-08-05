giovedì 7 Agosto 2025

Tonno di coniglio: il...

Nessun pesce, solo ingegno contadino e conservazione artigianale: così, tra Langhe e Monferrato,...

Mazzafegato, l’anima rustica della...

Un salume antico nato dalla cucina del recupero: tra frattaglie, spezie e tradizioni...

Uva da tavola pugliese:...

L'uva da tavola italiana, e in particolare quella pugliese, si afferma con crescente...

Uva da Tavola Italiana:...

Il panorama dell'uva da tavola italiana sta vivendo una profonda trasformazione, segnata da...
RegioniVenetoAmarone Cà Rugate: Oro e Rivelazione al Concours Mondial
Veneto

Amarone Cà Rugate: Oro e Rivelazione al Concours Mondial

Di Redazione CityNotizie

L’Amarone della Valpolicella Classico Riserva Cima Caponiera 2018, espressione emblematica della cantina veronese Cà Rugate di Montecchia di Crosara, si è distinto al Concours Mondial de Bruxelles 2025, conquistando una Gran Medaglia d’oro e il prestigioso Premio Speciale Rivelazione Italiana. Un traguardo che celebra non solo l’eccellenza vinicola, ma anche un approccio vitivinicolo profondamente radicato nel territorio e nell’etica aziendale.Il Concours Mondial de Bruxelles, giunto alla sua 32ª edizione, rappresenta un palcoscenico globale per i vini provenienti da tutto il mondo. La vittoria di Cà Rugate si inserisce in un contesto internazionale ricco di diversità, dove realtà vinicole consolidate come Germania, Ungheria e Slovenia si affiancano a paesi emergenti come Kazakistan, Mauritius, Bolivia, Messico e Turchia, testimoniando l’evoluzione del panorama vitivinicolo globale. Il fatto che l’Amarone Cima Caponiera si sia distinto tra le quindici medaglie d’oro assegnate ai vini italiani ne sottolinea ulteriormente l’unicità e la qualità intrinseca.Michele Tessari, enologo e titolare di Cà Rugate, evidenzia come il riconoscimento di Rivelazione Italiana 2025 conferisca al vino un valore aggiunto, un sigillo di originalità e innovazione che lo eleva al di sopra della concorrenza. Questa denominazione non è frutto del caso, bensì il risultato di una filosofia aziendale che abbraccia l’agricoltura biologica e una viticoltura eroica.Il Cima Caponiera Riserva 2018 nasce da vigne coltivate a mano su terrazzamenti ripidi, con pendenze superiori al 35%. Questa sfida topografica, che richiede un impegno fisico straordinario, si traduce in un vino di profonda complessità e carattere. La viticoltura eroica, per sua natura, è intrinsecamente sostenibile, poiché impone un rapporto di profonda armonia con l’ambiente e una gestione attenta delle risorse. La filosofia di Cà Rugate si fonda su una visione aziendale contemporanea, profondamente ancorata alla tradizione. Quattro generazioni di viticoltori hanno tramandato valori e tecniche che oggi si concretano in un vino che esprime la ricchezza del territorio Valpolicellese. Non si tratta solo di produrre un vino eccellente, ma di preservare un patrimonio culturale e ambientale, valorizzando il lavoro umano e la biodiversità. L’Amarone Cima Caponiera 2018, dunque, incarna un modello di viticoltura sostenibile, di qualità e di profonda connessione con il territorio, un’eredità preziosa da custodire e promuovere.

- Advertisement -spot_img

Altro da CityFood

Storie di gusto

Mangiare con stile: i ristoranti e le pizzerie a tema più divertenti d’Italia

Redazione CityNotizie -
Dal medioevo al cinema, passando per mondi fantasy e...
Liguria

VegToria, la fattoria vegana che resiste tra le montagne dei cacciatori

Redazione CityNotizie -
Sulle alture di Genova, a Davagna, nasce una realtà...
Piemonte

Arrosticini in Piemonte? Sì, ma con stile: Civico 4 è il bistrot che non ti aspetti a Tortona

Redazione CityNotizie -
Tradizione abruzzese e creatività contemporanea si incontrano in un...
Piemonte

Tonno di coniglio: il piatto piemontese che inganna l’occhio ma conquista il palato

Redazione CityNotizie -
Nessun pesce, solo ingegno contadino e conservazione artigianale: così,...
Piemonte

La Masca: l’osteria senza menu dove il formaggio detta legge

Redazione CityNotizie -
Nel cuore delle Alpi piemontesi, a Frassinetto, c’è un’osteria...
Piemonte

Strada del Barolo: viaggio tra colline, castelli e il “re” dei vini

Redazione CityNotizie -
Un itinerario indimenticabile tra i paesaggi delle Langhe, dove...
Sicilia

La Vucciria di Palermo è il miglior mercato al mondo per i food lover

Redazione CityNotizie -
Tra bancarelle, fritture e musica notturna, il cuore pulsante...
Protagonisti

Giammarco Gori, il prodigio della mixology: a 20 anni brilla nel cuore di Firenze

Redazione CityNotizie -
Ha solo vent’anni ed è già dietro il bancone...
Protagonisti

Chef italiani a Parigi: la rivoluzione silenziosa che ha cambiato la cucina francese

Redazione CityNotizie -
Dalle cucine spartane dei bistrot di periferia ai ristoranti...
- Advertisement -spot_img

Subscribe to UrbanEdge

Latest insightful articles delivered straight to your inbox weekly

© Copyright - Newspaper WordPress Theme by TagDiv