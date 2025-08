Arrosticini in Piemonte? Sì, ma con stile: Civico 4 è il bistrot che non ti aspetti a Tortona

Tradizione abruzzese e creatività contemporanea si incontrano in un locale curato, accogliente e fuori dagli schemi. Dove il vitello tonnato convive con il brandacujun e la chitarra cacio e ova.

Tra le vigne e le colline della provincia di Alessandria, patria di grandi vini e radicata cultura gastronomica, Tortona non è certo famosa per la sperimentazione culinaria. Eppure, proprio qui, in un cortile appartato di via Calvino, è nato Civico 4: un bistrot moderno, caloroso e con una personalità sorprendente. Appena si entra, si capisce che non è il solito ristorante. Una veranda luminosa, circondata dal verde e arredata con gusto, anticipa un interno accogliente e giocato su contrasti ben dosati: pareti in pietra, vetri ampi, spazi intimi e conviviali. Eleganza e semplicità convivono in equilibrio, come nella cucina.

Un menu libero e flessibile, come l’anima del locale

La proposta gastronomica è dinamica, accessibile, costruita per essere modulabile. Si può scegliere tra una selezione di sfizi da condividere, un menu alla carta completo, oppure creare un proprio percorso su misura. Una filosofia che rompe la rigidità del ristorante classico e si adatta alle esigenze e ai tempi dei clienti. La mente dietro tutto questo è Alessio Cantamaglia, oste, barman e padrone di casa, che accoglie con il sorriso e consiglia con precisione. Sua anche la cocktail list, curata ma mai pretenziosa, perfettamente integrata all’esperienza culinaria.

Dall’Abruzzo con gusto: arrosticini e molto di più

Il cuore del menu batte forte per l’Abruzzo, terra d’origine di Alessio, e si sente: gli arrosticini sono una garanzia, autentici e succosi, grigliati alla perfezione. Ma non sono soli. Ci sono la chitarra con cacio e ova, il brandacujun ligure, e reinterpretazioni piemontesi che sorprendono per ironia e precisione. Piatti come “Manzo criminale”, “Vitellino tonnato” o un gazpacho con branzino scottato mettono in tavola una cucina divertente, colta ma non intellettualoide, che punta al piacere prima di tutto.

Tecnica solida, sapori chiari, identità forte

Dietro ogni piatto c’è una mano esperta, capace di dare personalità anche alla semplicità. Non ci sono effetti speciali, ma piatti costruiti con materia prima di qualità, tecnica pulita e grande attenzione all’equilibrio dei sapori. Il risultato? Una cucina che fa sorridere, ma soprattutto lascia il segno. Adatta a chi cerca una serata rilassata e gustosa, ma anche a chi ama scoprire nuovi angoli d’Italia attraverso il cibo.

Una carta dei vini (finalmente) interessante

A completare l’esperienza, una selezione di vini mai banale. Etichette scelte con attenzione, tra piccole realtà italiane e produttori esteri poco scontati, in grado di accompagnare sia il piatto singolo che una cena completa.

📍 Civico 4 – Bistrot & Cocktail

Via Italo Calvino 4, Tortona (AL)

📞 349 4515310 – www.civico4.com