RegioniTrentinoBolzano: Estate di Jazz e Danza tra Dolomiti e Innovazione
Trentino

Bolzano: Estate di Jazz e Danza tra Dolomiti e Innovazione

Di Redazione CityNotizie

Bolzano, porta d’accesso alle maestose Dolomiti, si appresta a vivere un’estate intrisa di musica e movimento, un’esperienza culturale intensa e coinvolgente orchestrata dall’azienda di soggiorno sotto la guida di Roberta Agosti e presieduta da Roland Buratti. L’offerta si configura come un percorso sinestetico, capace di dialogare con il paesaggio alpino e con l’animo dei visitatori.Il Südtirol Jazzfestival Alto Adige, dal 27 giugno al 6 luglio, si ripropone come un evento di portata internazionale, un vero e proprio “paesaggio sonoro” che permea l’intera regione. La direttrice Roberta Agosti ne sottolinea l’importanza, evidenziando come il festival non si limiti a presentare esibizioni, ma crei un’atmosfera unica. Il jazz, declinato in tutte le sue sfumature, si emancipa dalle tradizionali sale da concerto, riversandosi in ambientazioni suggestive e inaspettate: rifugi di montagna, sponde di laghi cristallini, radure silenziose, piazze vivaci, locande storiche cariche di storia, ex siti industriali riqualificati e persino miniere abbandonate. Oltre cento musicisti provenienti da tutto il globo si alterneranno in cinquanta concerti, molti dei quali frutto di progetti sperimentali che fondono generi diversi, superando confini e convenzioni. L’edizione 2024 si preannuncia particolarmente ricca di contaminazioni e innovazioni, un omaggio all’eclettismo del jazz e alla sua capacità di reinventarsi costantemente. Il festival, nato nel 1982, si conferma un punto di riferimento per gli appassionati e un’occasione per avvicinare il grande pubblico a questa forma d’arte sofisticata e vibrante. (suedtiroljazzfestival.com)A seguire, dal 18 luglio all’1 agosto, Bolzano si apre alla danza con la rassegna Bolzano Danza. L’evento, giunto alla 41° edizione, un’iniziativa nata sotto l’egida della Fondazione Haydn, si configura come una vera e propria vetrina artistica di respiro internazionale. Il presidente Roland Buratti evidenzia come il festival ambisca a promuovere un dialogo tra le diverse forme d’espressione coreutica, esplorando temi cruciali come il risveglio, il rinnovamento e la resilienza. La danza, in questo contesto, diventa un potente mezzo per veicolare messaggi di cambiamento, libertà e incontro, riflettendo le sfide e le speranze del nostro tempo.Accanto al cartellone principale di spettacoli, Bolzano Danza si arricchisce con l’appuntamento con ExtraDanza sui Prati Talvera, un’occasione per scoprire le nuove tendenze della danza urbana. Il festival si propone inoltre come un polo di attrazione per un pubblico ampio ed eterogeneo, offrendo un programma diversificato che include incontri dedicati alla danza creativa, laboratori pratici di jazz, tip tap, flamenco, lindy hop, corsi di yoga e pilates, momenti di confronto con gli artisti e lunghe notti danzanti. L’obiettivo è creare un ambiente stimolante e inclusivo, dove la danza non sia solo spettacolo, ma anche esperienza condivisa e strumento di crescita personale. (bolzanodanza.it)

