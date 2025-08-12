HomeBusinessAgriturismo 2025: Micro-vacanze, Esperienze e Sfide per il Settore

Agriturismo 2025: Micro-vacanze, Esperienze e Sfide per il Settore

L’estate 2025 si preannuncia un crocevia di segnali contrastanti per il settore agrituristico italiano, a fronte di un Ferragosto che promette un’affluenza sostenuta. Le proiezioni di Agriturist (Confagricoltura) dipingono un quadro complesso, dove la resilienza del comparto convive con sfide evolutive dettate da nuove tendenze di viaggio e da un contesto economico in rapida trasformazione.Una delle caratteristiche più evidenti è la frammentazione dei soggiorni. L’epoca delle vacanze di lunga durata sembra essere un ricordo, soppiantata da un modello di viaggio più agile e flessibile, orientato verso brevi esperienze – le cosiddette “micro-vacanze” – con prenotazioni che raramente superano le tre notti. Questa tendenza, ormai consolidata, impone agli operatori una pianificazione più accurata e una capacità di adattamento immediata, rendendo complessa l’ottimizzazione dell’offerta. Non si tratta di una dinamica isolata: accomuna infatti l’intero panorama turistico, sia esso rappresentato da strutture ricettive di lusso o da piccoli bed e breakfast.Nonostante questa frammentazione, emerge con forza una richiesta di valore aggiunto e personalizzazione. Il turista moderno non cerca più semplicemente un luogo dove dormire, ma un’esperienza immersiva, autentica e significativa. In questo scenario, il turismo esperienziale si afferma come fattore chiave di successo. Le richieste si concentrano sull’offerta di contatto diretto con la natura, con un’ampia disponibilità di escursioni naturalistiche (53% delle preferenze), attività sportive (trekking, ciclismo, equitazione, con un 26%) e, naturalmente, sulla scoperta della gastronomia locale attraverso degustazioni e ristorazione tradizionale. Agriturist, forte del suo ruolo di rappresentanza, si impegna a promuovere e valorizzare questo modello di offerta turistica, consapevole del suo potenziale di crescita.Le previsioni per l’estate 2025, seppur con un inizio di giugno al di sotto delle aspettative, indicano una sostanziale continuità rispetto all’anno precedente. Il mese di luglio mostra un tasso medio di occupazione delle camere intorno al 60%, mentre agosto, come da tradizione, si conferma il mese di picco. Un dato incoraggiante è la buona tenuta delle prenotazioni anche nel mese di settembre, suggerendo una stagione prolungata.La clientela predominante rimane composta da famiglie (68% del totale) e da un numero crescente di turisti stranieri (circa il 25%). Il dato complessivo delle presenze turistiche in Italia mostra un incremento dell’8,3% dal 2019, un risultato che posiziona il nostro Paese al secondo posto in Europa, subito dopo la Spagna (+11,2%).Le regioni più richieste rimangono Sicilia, Campania, Lazio, Abruzzo, Marche, Emilia-Romagna, Toscana, Veneto e Piemonte, ma la Puglia continua a distinguersi per risultati eccezionali. Tuttavia, a livello nazionale, persistono criticità strutturali, in particolare la carenza di personale qualificato, un problema che incide sulla qualità del servizio offerto. A questa sfida si aggiunge l’incremento generalizzato dei costi operativi, con aumenti significativi relativi a energia, materie prime e servizi, elementi che pesano sulle margini di profitto delle imprese e che richiedono un’attenta gestione finanziaria e una costante ricerca di soluzioni innovative per l’efficienza energetica e la riduzione degli sprechi.

