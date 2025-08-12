Agroalimentare italiano: record di export e bilancia commerciale in ripresa

L’agroalimentare italiano consolida la propria posizione di eccellenza sui mercati internazionali, registrando nel 2024 performance commerciali straordinarie che segnano un punto di svolta dopo anni di sfide. I dati preliminari rivelano una crescita robusta delle esportazioni, con un incremento dell’8,7% che eleva il valore complessivo a 68,5 miliardi di euro – un dato storico che supera i 5 miliardi di euro rispetto al 2023. Questo risultato, frutto di una strategia mirata all’internazionalizzazione e di una crescente domanda globale per i prodotti “Made in Italy”, testimonia la capacità del settore di adattarsi a contesti economici mutevoli e di capitalizzare opportunità emergenti.Parallelamente, si registra un aumento delle importazioni, stimato intorno al 5%, che, pur contribuendo ad alimentare la domanda interna e a diversificare l’offerta, non incide in modo significativo sulla bilancia commerciale. Questa dinamica ha permesso di invertire la tendenza negativa degli anni precedenti, restituendo al sistema agroalimentare italiano un avanzo commerciale di 1,25 miliardi di euro, un segnale di ripresa e di rinnovata solidità.L’eccellenza del prodotto italiano non si traduce solo in volumi di esportazione record, ma anche in una crescente consapevolezza del valore aggiunto offerto: qualità, sicurezza alimentare, sostenibilità ambientale e legame con il territorio. I consumatori globali ricercano sempre più prodotti autentici, capaci di raccontare una storia e di rappresentare un patrimonio culturale, e l’agroalimentare italiano, con la sua ricca tradizione e la sua attenzione all’innovazione, si posiziona in maniera ideale per soddisfare questa crescente domanda.L’analisi più approfondita dei dati rivela che la crescita delle esportazioni è stata trainata da diverse categorie merceologiche: vini e spumanti mantengono una posizione di leadership, beneficiando di una crescente popolarità a livello mondiale; i prodotti ortofrutticoli, grazie alla loro freschezza e alla loro stagionalità, hanno visto un aumento significativo della domanda; l’olio d’oliva, simbolo della dieta mediterranea, continua a essere apprezzato per le sue proprietà nutrizionali e il suo sapore distintivo; e i prodotti lattiero-caseari, con la loro varietà e versatilità, si affermano come elementi fondamentali della cucina italiana apprezzata in tutto il mondo.Tuttavia, il successo del settore non è privo di sfide. L’aumento dei costi di produzione, legato all’energia e alle materie prime, la volatilità dei mercati finanziari e le incertezze geopolitiche rappresentano fattori di rischio che richiedono una costante attenzione e una gestione proattiva. Inoltre, la competizione internazionale si fa sempre più agguerrita, con nuovi attori che emergono e propongono alternative a prezzi più competitivi.Per consolidare i risultati ottenuti e affrontare le sfide future, è fondamentale investire in ricerca e sviluppo, promuovere l’innovazione di prodotto e di processo, rafforzare la presenza sui mercati internazionali e sostenere la formazione di una forza lavoro qualificata. Il futuro dell’agroalimentare italiano passa attraverso la capacità di anticipare le tendenze del mercato, di adattarsi alle nuove esigenze dei consumatori e di valorizzare al meglio il patrimonio di conoscenze e competenze che rendono unico il “Made in Italy”. La resilienza e la capacità di evoluzione dimostrate in questo 2024 sono un solido punto di partenza per un percorso di crescita sostenibile e duratura.