Agroalimentare Lombardo: Resilienza, Crescita e Sfide per il Futuro

Il Sistema Agroalimentare Lombardo: Resilienza, Sfide e Prospettive di CrescitaIl primo semestre dell’anno rivela un quadro dinamico e complessivamente positivo per il settore agroalimentare lombardo, con un incremento delle esportazioni dell’8,8%.

Questo dato, emerso dal report semestrale congiunto di Unioncamere Lombardia e Regione, testimonia la capacità di adattamento e la solidità di un comparto cruciale per l’economia regionale e per la sicurezza alimentare nazionale.

L’andamento del fatturato, sebbene variegato, suggerisce una generale stabilità e, in una quota significativa, una crescita sostenuta.

Il 40% delle imprese interpellate segnala una tenuta del fatturato, mentre il 37% ne beneficia di un aumento.

Solo il 23% riscontra una diminuzione, indicando una diversificazione delle esperienze e una necessità di analisi settoriale più approfondite.

Il settore vitivinicolo, dopo un 2024 caratterizzato da una produzione inferiore alle aspettative, sembra avviato verso una ripresa, con prime stime che delineano un aumento delle rese.

Tuttavia, questo segnale positivo è accompagnato da una crescente preoccupazione per la flessione della domanda, sia interna che internazionale, un fattore critico che potrebbe compromettere i guadagni conseguiti.

Il comparto lattiero-caseario, sostenuto da quotazioni favorevoli dei formaggi, dimostra una certa resilienza, sebbene si registri un lieve calo nella produzione di latte, un segnale che richiede attenzione per garantire la sostenibilità della filiera.

Gli allevamenti suinicoli godono di prezzi elevati, in linea con quelli dell’anno precedente, mentre il settore delle carni bovine, affaticato dall’incremento dei costi per il bestiame da riallevamento, necessita di interventi mirati per mitigare gli impatti economici.

I coltivatori di cereali, al contrario, celebrano rese più consistenti rispetto alle difficoltà incontrate nel 2024, con stime di una produzione di mais in marcata crescita, un elemento chiave per l’alimentazione animale e la produzione di energia.

L’agricoltura lombarda, intrinsecamente legata a un sistema agroalimentare di rilevanza nazionale e internazionale, si conferma pilastro fondamentale per l’economia e la coesione sociale.

L’Assessore Regionale all’Agricoltura, Alessandro Beduschi, sottolinea come questo settore non si limiti a generare valore e occupazione, ma contribuisca attivamente a preservare l’identità culturale e a garantire la sicurezza alimentare in un contesto globale sempre più volatile, segnato da tensioni geopolitiche, fluttuazioni commerciali e cambiamenti climatici accelerati.

La priorità istituzionale, pertanto, è quella di sostenere il lavoro degli agricoltori con politiche concrete e innovative, capaci di offrire certezze e stimoli a chi investe nel futuro dei campi e delle stalle lombarde.

Gian Domenico Auricchio, Presidente di Unioncamere Lombardia, evidenzia come i risultati ottenuti rafforzino la posizione del settore agricolo lombardo, grazie all’apprezzamento crescente dei prodotti di eccellenza a livello globale.

In un momento di difficoltà per la domanda mondiale, le esportazioni agroalimentari lombarde non solo resistono, ma continuano a crescere, soprattutto per i prodotti lattiero-caseari e le carni lavorate e conservate.

La strada da seguire è quella della valorizzazione continua del patrimonio agroalimentare, un tesoro da custodire e promuovere con passione e competenza, per garantire un futuro sostenibile e prospero per l’agricoltura lombarda.