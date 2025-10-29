Asiago Dop Conquista l’Oriente: Piano Triennale di Espansione Internazionale

Il Consorzio di Tutela del Formaggio Asiago proietta il suo sguardo verso l’Oriente, inaugurando un ambizioso piano triennale di espansione internazionale mirato a Corea del Sud, Vietnam e Taiwan. Questo progetto non si configura come una semplice operazione commerciale, bensì come una strategia di posizionamento a lungo termine in mercati caratterizzati da una crescente sofisticazione e da un’attenzione sempre maggiore alla qualità, all’origine e alla sostenibilità dei prodotti alimentari.

L’iniziativa, denominata “Europe be my guest” e dotata di un budget di 1,5 milioni di euro, beneficia del cofinanziamento dell’Unione Europea e della collaborazione sinergica con Fict, la federazione che rappresenta eccellenze italiane nel settore della salumeria e della gastronomia di alto livello.

La partecipazione all’importante fiera food e beverage di Seul, recentemente conclusasi, ha rappresentato l’atto di lancio formale di questo programma.

La Corea del Sud, in particolare, si distingue come un terreno fertile per l’Asiago Dop.

La cucina italiana, percepita come incarnazione di eleganza, raffinatezza e qualità superiore, gode di un notevole appeal tra i consumatori coreani, che sono sempre più interessati a scoprire prodotti autentici e provenienti da territori con una forte identità culturale.

L’espansione in questo mercato non è solo un’opportunità di crescita economica, ma anche un veicolo per veicolare i valori intrinseci del formaggio Asiago: la tradizione casearia, il legame con il territorio di origine e l’impegno per la preservazione di un patrimonio gastronomico unico.

Il piano strategico del Consorzio va oltre la semplice promozione del prodotto.

Si propone di costruire un ecosistema di relazioni commerciali durature, basato sulla trasparenza, la fiducia e la condivisione di competenze.

L’obiettivo è quello di comprendere a fondo le esigenze e le preferenze dei consumatori asiatici, adattando le strategie di marketing e comunicazione per massimizzare l’impatto.

Ciò implica un’analisi approfondita delle tendenze alimentari emergenti, delle modalità di consumo e dei canali di distribuzione più efficaci.

Come sottolinea Flavio Innocenzi, direttore del Consorzio Tutela, l’ambizione è quella di assumere un ruolo attivo e proattivo, piuttosto che passivo, nel panorama internazionale.

Questa visione implica un investimento continuo in ricerca e sviluppo, un rafforzamento delle partnership strategiche e un impegno costante per l’innovazione.

Portare l’Asiago in Asia significa, in definitiva, costruire un ponte tra due culture, condividere un patrimonio gastronomico e contribuire a diffondere i valori dell’eccellenza italiana nel mondo.

L’iniziativa si pone come un esempio di come un prodotto DOP possa diventare un ambasciatore del territorio e un motore di sviluppo economico e culturale.