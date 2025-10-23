Assica: accordo Mercosur, una svolta per carni e salumi italiani

L’apertura di nuovi canali commerciali attraverso accordi di libero scambio rappresenta un pilastro strategico per Assica, l’Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi, che ne vede un elemento cruciale per la stabilità e la prevedibilità dei flussi commerciali internazionali.

Questi accordi, infatti, non si limitano a ridurre le barriere tariffarie, ma delineano un quadro normativo condiviso, imprescindibile per un commercio equo e sostenibile.

In particolare, Assica sottolinea l’importanza che le misure sanitarie adottate dai Paesi firmatari siano intrinsecamente legate a rigorosi principi scientifici, proporzionalità e non discriminazione, al fine di evitare utilizzi impropri come ostacoli commerciali.

L’Accordo con i Paesi Mercosur (Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay) incarna perfettamente questa visione, offrendo non solo un potenziale incremento delle opportunità commerciali, ma anche l’impegno reciproco a elevare gli standard di sicurezza alimentare e a tutelare efficacemente i consumatori.

Questo aspetto è di primaria importanza per un settore come quello delle carni e dei salumi, che si è storicamente distinto per la sua dedizione alla qualità, alla tracciabilità e alla sostenibilità lungo l’intera filiera.

Giada Battaglia, responsabile dell’area Export e internazionalizzazione di Assica, durante la missione del Commissario Ue all’Agricoltura, Christophe Hansen, in Brasile, ha evidenziato come questo accordo non solo favorisca lo sviluppo commerciale, ma rafforzi anche la reputazione e la credibilità del Made in Italy agroalimentare sui mercati esteri.

La partecipazione di 76 realtà agroalimentari europee, con 12 aziende italiane, testimonia l’interesse e l’importanza strategica di questo momento di incontro e dialogo.

Un punto focale dell’accordo, secondo Battaglia, è la protezione delle Indicazioni Geografiche (IG), veri e propri marchi di eccellenza e identità del patrimonio salumicolo italiano.

L’auspicio è che l’iter di approvazione si concluda rapidamente per poter sfruttare appieno le opportunità derivanti dall’istituzione di contingenti a dazio agevolato per l’importazione di carni bovine nell’Unione Europea.

La carenza di carne bovina destinata all’industria, acuita negli ultimi anni a causa di nuove normative e problematiche sanitarie veterinarie, rende questa misura particolarmente rilevante per garantire la continuità produttiva e la competitività delle aziende italiane.

La conclusione di un accordo con il Mercosur segna l’inizio di una nuova fase nei rapporti tra l’Unione Europea e un blocco di nazioni sudamericane, un’opportunità inestimabile per consolidare la cooperazione, promuovere gli scambi commerciali e armonizzare le regolamentazioni, generando benefici tangibili per le aziende e per l’economia italiana.

Si tratta di un investimento strategico nel futuro, volto a rafforzare la posizione dell’Italia come protagonista sui mercati internazionali e a costruire relazioni commerciali durature e reciprocamente vantaggiose.

La condivisione di buone pratiche e lo scambio di conoscenze, in particolare in ambito veterinario e di sicurezza alimentare, rappresentano ulteriori elementi di valore aggiunto per entrambi i blocchi economici.