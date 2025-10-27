Barilla investe 34 milioni per stabilimenti più green in Italia.

Barilla, leader nel settore della pasta e prodotti alimentari, ha annunciato un ambizioso piano di investimento di oltre 34 milioni di euro, destinato a modernizzare e rendere più sostenibili dieci stabilimenti dislocati in tutta Italia.

Un contributo significativo, quasi 10 milioni, sarà focalizzato sull’Emilia-Romagna, regione cruciale per l’identità e la storia produttiva dell’azienda.

L’iniziativa, presentata ufficialmente al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, si configura come una risposta concreta alle sfide ambientali e alla crescente domanda di pratiche industriali responsabili.

Il piano triennale, che si svilupperà tra il 2025 e il 2027, culminando nell’operatività completa nel 2028, coinvolgerà tre siti strategici del territorio emiliano: Pedrignano, cuore pulsante del gruppo con il quartier generale e il principale pastificio e mulino; Rubbiano di Solignano, polo specializzato nella produzione di sughi e conserve vegetali, e Ferrara, sede di un mulino all’avanguardia dedicato alla macinazione del grano duro, materia prima essenziale per l’eccellenza della pasta Barilla.

L’intervento prevede l’installazione di impianti fotovoltaici, capaci di sfruttare l’energia solare per ridurre la dipendenza da fonti fossili, e una serie di interventi mirati all’efficienza energetica.

Questi non si limiteranno alla semplice riduzione dei consumi, ma riguarderanno l’ottimizzazione dei processi produttivi, l’adozione di tecnologie innovative e la riprogettazione degli impianti esistenti per minimizzare gli sprechi e massimizzare l’efficienza.

La Regione Emilia-Romagna, attraverso Invitalia, ha espresso parere favorevole all’iniziativa, riconoscendone la coerenza con la programmazione regionale in materia di sviluppo sostenibile e transizione ecologica.

Questo endorsement sottolinea l’importanza strategica del progetto non solo per l’azienda, ma anche per l’intera filiera agroalimentare regionale, che rappresenta un motore trainante dell’economia locale e un simbolo del “Made in Italy” nel mondo.

L’impegno di Barilla si traduce in benefici tangibili per il territorio, con la prospettiva di una significativa riduzione strutturale dei costi energetici per gli stabilimenti e un rafforzamento complessivo della filiera agroalimentare.

Inoltre, l’ammodernamento degli impianti e l’adozione di tecnologie avanzate contribuiranno a consolidare la qualità dei prodotti, la stabilità dei posti di lavoro, attualmente stimati in oltre 1.900 addetti in Emilia-Romagna, e a promuovere un modello industriale virtuoso, capace di coniugare crescita economica e tutela dell’ambiente.

Il progetto si inserisce in un più ampio contesto di responsabilità sociale d’impresa, dove l’innovazione tecnologica e la sostenibilità ambientale sono considerate elementi imprescindibili per il futuro dell’azienda e per il benessere delle comunità locali.