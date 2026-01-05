Befana 2026: Aumentano i prezzi, ma resta la magia!

L’Epifania, festa che celebra la luce e la magia, si appresta a tingersi di nuove sfumature economiche.

L’Osservatorio Nazionale Federconsumatori (ONF), attraverso un’attenta analisi dei costi legati a questa ricorrenza, evidenzia un incremento generalizzato dei prezzi dei prodotti tipici, stimato in circa il 7% rispetto all’anno precedente.

Un aumento che si fa sentire in particolare per le calze della Befana già pronte, che vedono una spinta al rialzo del 14%, ma che interessa anche i dolciumi, con i cioccolatini e le tavolette di cioccolato che subiscono un aumento del 13%.

Anche il carbone, elemento simbolico per eccellenza, non fa eccezione, con un incremento del 3%.

Tuttavia, l’importanza della calza della Befana rimane salda nel tessuto culturale italiano.

L’abitudine di ricevere o offrire questo dono tradizionale è profondamente radicata, con oltre l’80% delle famiglie con bambini che non rinuncerà a questo rito.

Un dato significativo è anche la diffusione della pratica tra gli adulti: il 60% degli italiani dichiara di scambiarsi calze con piccoli omaggi, che vanno dalle caramelle a libri o decorazioni.

L’analisi dell’ONF rivela alcune tendenze emergenti per la Befana del 2026, che vanno oltre il semplice aumento dei prezzi.

Si osserva un vero e proprio “boom” delle calze pronte, spesso caratterizzate da branding accattivante e tematiche legate a cartoni animati, supereroi o personaggi televisivi.

Questa preferenza riflette un desiderio crescente di praticità e di immediatezza, che prevale spesso sulla ricerca del risparmio.

Nonostante l’incremento dei prezzi, i classici dolciumi – cioccolatini, tavolette di cioccolato e carbone dolce – mantengono il ruolo di protagonisti indiscussi all’interno della calza.

Si assiste, però, a una tendenza alla riduzione delle quantità acquistate, una scelta dettata sia dalla volontà di evitare sprechi che da una maggiore attenzione al rapporto qualità-prezzo.

In questo contesto, cresce l’interesse verso prodotti di nicchia, caratterizzati da ingredienti selezionati e packaging sostenibile, segnale di una consapevolezza crescente da parte dei consumatori.

La ricerca di un prodotto che unisce gusto, tradizione e responsabilità ambientale sta diventando un fattore sempre più determinante nelle scelte festive.

L’Epifania, dunque, si evolve, mantenendo vive le sue tradizioni ma aprendosi a nuove sensibilità e a un consumo più consapevole.