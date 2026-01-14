Beltè torna italiana: il marchio di tè freddo tra le mani siciliane

Ritorna sotto bandiera italiana Beltè, l’iconico marchio di bevande a base di tè freddo, un tempo fiore all’occhiello di Sanpellegrino e successivamente acquisito dal gruppo olandese Refresco.

La sua storia, intrisa di tradizione veneta, affonda le radici a San Giorgio in Bosco, in uno degli stabilimenti storici di Sanpellegrino.

Oggi, il brand torna in mani siciliane, grazie all’acquisizione da parte di Sibat Tomarchio, la società della famiglia Busi, che detiene anche Sibeg, l’imbottigliatore esclusivo di Coca-Cola in Sicilia.



Questa operazione strategica incarna una visione che trascende la mera acquisizione commerciale, manifestandosi come un impegno tangibile verso il territorio e un investimento nel futuro.



“È una scelta che unisce una solida visione industriale alla responsabilità verso la comunità che ci ospita,” afferma Maria Cristina Busi Ferruzzi, presidente di Sibat Tomarchio, sottolineando la volontà di radicarsi profondamente per garantire una crescita sostenibile e duratura.



L’ingresso di Beltè nel solido ecosistema industriale di Sibat Tomarchio significa un potenziamento con competenze specializzate, risorse umane qualificate e un flusso continuo di investimenti, tutti elementi cruciali per generare valore aggiunto in Sicilia.



L’acquisizione si colloca in un momento di profonda trasformazione per l’azienda, che nel 2026 celebrerà il suo 106° anniversario.



L’affiancamento di Beltè al prestigioso marchio Tomarchio non rappresenta solo un ampliamento dell’offerta prodotti, ma anche un rafforzamento della presenza nei canali di grande distribuzione e un’accelerazione della crescita al di fuori dei confini siciliani.



Questo atto simbolico risponde a un trend globale, sempre più spesso caratterizzato da una fuga di capitali e talenti.

Sibat Tomarchio, al contrario, intende invertire questa tendenza, confermando il proprio impegno a investire sul territorio e per il territorio.

L’operazione testimonia la consapevolezza che il vero valore risiede nel capitale umano e nella conoscenza accumulata nel corso degli anni.

La Sicilia, con la sua ricca tradizione agricola e la sua vivace energia imprenditoriale, offre un know-how e una professionalità che non hanno nulla da invidiare ai centri economici più globalizzati.



Sibat Tomarchio si propone di valorizzare queste risorse, creando nuove opportunità di sviluppo e contribuendo alla crescita economica e sociale dell’isola, proiettando Beltè verso un futuro prospero e profondamente radicato nella sua identità italiana.

